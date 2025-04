Di Lorenzo: "Contenti di ritornare alla vittoria"

Interviste 30 Marzo 2025 Fonte: TMW



"Ci mancavano due giocatori importanti stasera, ma il gruppo è unito e forte. Chiunque gioca è pronto"





Interviste30 Marzo 2025TMW"Ci mancavano due giocatori importanti stasera, ma il gruppo è unito e forte. Chiunque gioca è pronto" Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan.



Nelle difficoltà siete riusciti ad emergere: "E' una risposta importante. Credo che questo gruppo ha sempre affrontato e superato le difficoltà. Ci mancavano due giocatori importanti stasera, ma il gruppo è unito e forte. Chiunque gioca è pronto. Siamo contenti di ritornare alla vittoria, è importante".



Calo dopo il 60': "Il campionato è difficile e comandare il gioco per tutti e 90 minuti non è semplice. Affronatavamo una squadra forte con giocatori di qualità e talento. Ci sta di soffrire, l'importante è che il gruppo sia unito".



Sul primo gol e sulle difficoltà difensive: "Abbiamo provato questa giocata, è frutto del lavoro che facciamo. L'intesa con Matteo c'è, ci troviamo veramente bene. Theo, Leao e Felix sono giocatori di talento e ti possono mettere in difficoltà con una giocata. Ma la difesa ha fatto bene".



Cambi potevano essere anticipati? "Il mister pensa a queste cose".



Potevate sfruttare meglio gli spazi lasciati dal Milan? "Sì. potevamo fare il terzo gol. In tante partite siamo arrivati alla fine con un po' di ansia. Dovremmo essere ancora più cattivi e chiudere le partite perché contro queste squadre e con i 5 cambi non sei mai al sicuro".



Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan.Nelle difficoltà siete riusciti ad emergere: "E' una risposta importante. Credo che questo gruppo ha sempre affrontato e superato le difficoltà. Ci mancavano due giocatori importanti stasera, ma il gruppo è unito e forte. Chiunque gioca è pronto. Siamo contenti di ritornare alla vittoria, è importante".Calo dopo il 60': "Il campionato è difficile e comandare il gioco per tutti e 90 minuti non è semplice. Affronatavamo una squadra forte con giocatori di qualità e talento. Ci sta di soffrire, l'importante è che il gruppo sia unito".Sul primo gol e sulle difficoltà difensive: "Abbiamo provato questa giocata, è frutto del lavoro che facciamo. L'intesa con Matteo c'è, ci troviamo veramente bene. Theo, Leao e Felix sono giocatori di talento e ti possono mettere in difficoltà con una giocata. Ma la difesa ha fatto bene".Cambi potevano essere anticipati? "Il mister pensa a queste cose".Potevate sfruttare meglio gli spazi lasciati dal Milan? "Sì. potevamo fare il terzo gol. In tante partite siamo arrivati alla fine con un po' di ansia. Dovremmo essere ancora più cattivi e chiudere le partite perché contro queste squadre e con i 5 cambi non sei mai al sicuro".