Conceiçao:: "Dovevamo fare molto di più nel primo tempo"

Interviste 30 Marzo 2025 Fonte: TMW



"La reazione nel secondo tempo è stata molto positiva e credo che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio"





Interviste30 Marzo 2025TMW"La reazione nel secondo tempo è stata molto positiva e credo che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio" Sérgio Conceição, tecnico del Milan, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: "Da quando sono qua, tre mesi più o meno, non ho mai trovato scuse anche se abbiamo giocato ogni tre giorni fino a due settimane fa però oggi è successo davvero di tutto. Il dottore mi ha chiamato per dirmi che Loftus-Cheek doveva essere operato, Thiaw ha avuto problemi intestinali e Leao sentiva un po' di fatica alla coscia. Dovevamo fare molto di più nel primo tempo, ma alla prima palla hanno fatto questo gol. Noi abbiamo fatto venti minuti non come volevamo noi, in questo momento succedono queste piccole cose ma non mi voglio aggrappare alla sfortuna anche se è stata una giornata nera. La reazione nel secondo tempo è stata molto positiva, il Napoli non ha creato più niente e credo che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio".



