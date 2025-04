Commozione al Maradona, che ricorda Diego De Vivo

Cronaca30 Marzo 2025Area NapoliIl giovanissimo calciatore napoletano scomparso nei giorni scorsi a 14 anni a causa di un improvviso malore rande commozione allo stadio Diego Armando Maradona prima del fischio iniziale di Napoli-Milan. I tifosi azzurri hanno ricordato Diego De Vivo, il giovanissimo calciatore napoletano scomparso nei giorni scorsi a 14 anni a causa di un improvviso malore.



Diego voleva diventare un calciatore, magari essere come il più grande giocatore di tutti i tempi di cui portava il nome. Spensierato, pieno di vita e di sogni. Stroncato in maniera tragica da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A soli 14 anni, davanti al padre che lo aveva accompagnato dal quartiere di Agnano dove viveva, si è accasciato a terra prima dell'allenamento con la 'Cantera' scuola calcio del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno nella quale Diego De Vivo giocava da attaccante.



Allo stadio Maradona esposto uno striscione molto emozionante: "Ti abbiamo visto nascere, crescere e sognare. Ragazzo con valori e un'educazione esemplare. Tutta Napoli oggi piange con il dolore nel cuore, è solo un arrivederci piccolo campione. Ciao Diego", un messaggio che è stato poi salutato dall'applauso dell'intero stadio. Diego era il figlio di uno dei capi ultras più carismatici della curva B



