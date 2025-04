Careca e Alemao premiati prima di Napoli-Milan

Cronaca30 Marzo 2025Corriere dello SportI tifosi azzurri hanno reso omaggio a due protagonisti indimenticabili della storia del Napoli Grandi emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha celebrato due icone della sua storia: Careca e Alemao. I due ex calciatori brasiliani, protagonisti del secondo scudetto azzurro e della vittoria in Coppa Uefa, hanno ricevuto un tributo speciale prima del fischio d'inizio della partita contro il Milan.

Per l'occasione, il club partenopeo ha preparato una maglia celebrativa incorniciata, consegnata da Edoardo De Laurentiis. Un momento di forte significato per i tifosi, che hanno reso omaggio a due protagonisti indimenticabili della storia del Napoli.



I due sono andati ai microfoni di Dazn dove sono stati intervistati da Adrea Stramaccioni che ha esordito così emozionandosi: "Scusate se lo dico, ma sono cresciuto con voi, con i vostri successi e con la vostra passione che io vedevo nel campo. Per me è un'emozione".



I due hanno ringraziato Stramaccioni per poi continuare nell'intervista. Queste le parole di Careca: "Tornare qui è sempre una grande emozione. Questa è casa mia, tifoseria speciale. In questi giorni sono stato in giro e ho rivisto la pazzia dei tifosi. Per me oggi è la prima volta da quando è cambiato il nome dello stadio in Maradona e tornare a Napoli sentendo questa emozione è molto bello. Milan? Ci pensava sempre Diego in questi tipo di partite. Oggi spero che il Napoli possa ottenere una bellissima vittoria, serve vincere per rimanere insieme all'Inter".

Alemao aggiunge: "Abbiamo girato un po' in città, è stato bellissimo ritrovare questa tifoseria. Stare qui a bordo campo è sempre speciale, tornano in mente i gol e i trofei vinti. Oggi la partita è estremamente importante. Abbiamo una buonissima squadra, magari qualche risultato non è arrivato, ma c'è molta voglia di vincere. Speriamo che il gol arrivi subito così la partita diventa più facile e tranquilla".



