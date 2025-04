Lavezzi è tornato al Maradona

Il "Pocho" è tornato a casa. Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e idolo dei tifosi azzurri, è tornato al "Maradona" da semplice tifoso per assistere al big match contro il Milan. Un ritorno carico di emozioni, suggellato da una foto simbolica pubblicata sui social ufficiali del club azzurro: Lavezzi in posa davanti alla statua di Diego Armando Maradona, con la didascalia "Leggenda nella Leggenda".

Come per Alemao e Careca anche Lavezzi ha ricevuto una maglia celebrativa incorniciata, consegnata da Edoardo De Laurentiis.



