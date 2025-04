De Laurentiis: "Lo stadio Maradona ha problemi"

30 Marzo 2025



"Ho il contratto di scadenza con Castel Volturno per cui sto cercando terreni per un nuovo centro sportivo"





Interviste30 Marzo 2025ANSA"Ho il contratto di scadenza con Castel Volturno per cui sto cercando terreni per un nuovo centro sportivo" "Da due anni sto cercando un'area per il nuovo centro sportivo del Napoli, perché tra un anno dovrò lasciare Castel Volturno e a settembre dovrò posare la prima pietra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel suo intervento dal palco dell'iniziativa di Fdi a Napoli "Aura Neapolis". Il Napoli si prepara infatti a lasciare il centro sportivo di Castel Volturno e il club pensa di realizzare un grande centro che dia spazio anche a un nuovo ampio settore giovanile.



"È fondamentale - ha detto De Laurentiis - trovare terreni che consentano ai giovani dai 10 ai 14 anni, che non guidano, di non dover essere accompagnati solo dalle famiglie agli allenamenti, ma possano raggiungere il campo facilmente, anche dopo la scuola. Sto cercando circa 20 ettari per costruire 10 campi di calcio, oltre a 7.500 metri quadrati coperti per raggruppare prima squadra, primavera e altre 15 squadre giovanili. Ieri proprio ho fatto un sopralluogo sotto la pioggia forse in un luogo che può ospitarci. Dove? Sti cavoli".



De Laurentiis si è rivolto anche ad Abodi, ministro dello sport che era con lui sul palco: "ricordiamoci - ha detto - che in Italia la squadra femminile non è stata sviluppata per errore. Il calcio femminile non ha ancora ricevuto lo sviluppo che merita e io l'ho messo da parte. Si dovrebbe cominciare prima con una partita della squadra femminile e poi quella maschile, così stanno tre ore". "Alla premier Meloni - ha proseguito De Laurentiis - chiederei attraverso Abodi di prestare attenzione al calcio. Esiste una legge che permette di costruire stadi con il supporto finanziario per riequilibrare il sistema economico del settore, con anche poli commerciali negli impianti, ma per farlo bisogna anche dire che le soprintendenze non dovrebbero interferire, perché lo sport non riguarda il loro ambito, serve mettere da parte la cecità di questi signori.

Serve un intervento diretto da parte del Governo, non si deve essere nel Paese del silenzio, quando vesti una responsabilità bisogna anche affrontare le cose scomode, scusa se 'sfrogoleo' il pasticciotto".



De Laurentiis, proprietario del club azzurro dal 2004, ha anche sottolineato che "il Napoli ha saputo costruire un progetto vincente, investendo oltre 1 miliardo e 200 milioni per acquistare grandi calciatori. Siamo stati uno dei pochi club in Europa a mantenere i conti in ordine, un risultato che è stato raggiunto solo in Inghilterra. La gestione dello stadio è un tema cruciale: pur avendolo a disposizione solo nei giorni delle partite, abbiamo dimostrato di saperlo valorizzare. Vorrei che Napoli smettesse di essere matrigna e diventasse finalmente una città più aperta e moderna".



