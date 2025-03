Serena Bracale al Maradona prima di Napoli-Milan

Corriere dello Sport



"Per i giocatori sarà un'ulteriore responsabilità dover vincere dopo la mia esibizione"





Interviste29 Marzo 2025Corriere dello Sport"Per i giocatori sarà un'ulteriore responsabilità dover vincere dopo la mia esibizione" Serena Brancale, cantautrice italiana che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il singolo "Anema e Core", si esibirà al Maradona di prima di Napoli-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A: "Domani sera allo Stadio Maradona voglio caricare e far ballare tutti coloro che saranno presenti per assistere alla partita tra Napoli e Milan. Io ce la metterò tutta, è un grande onore poter cantare la mia canzone a tutto il pubblico dello Stadio Maradona. Per i giocatori sarà un'ulteriore responsabilità dover vincere dopo la mia esibizione".



Serena Brancale: "Sarà un omaggio a Pino Daniele"

"La mia esibizione di domani sera - ha proseguito la Brancale ai microfoni di Radio CRC - sarà un un omaggio a Pino Daniele, a Napoli e alla mia terra, ovvero Bari, poiché una parte del testo è scritta in dialetto barese. Dopo di che, voglio fare un'altra dedica particolare a mio padre che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Si chiama Agostino Brancale ed è un ex calciatore di ruolo terzino che ha giocato alla Salernitana, al Campania, al Marsala e alla Juve Stabia. Mi piacerebbe poter venire un giorno a Napoli con lui. Io sono figlia di un calciatore e sono tifosa del Napoli, ma non seguo tanto il calcio. Ho scritto già un post su Facebook in cui ho detto che da barese doc ho l'onore di poter cantare la mia canzone 'Anema e core' poiché è un modo per poter celebrare Napoli e per sentirmi napoletana anche se non lo sono poiché questa città mi ha sempre trattata come se fossi sua figlia e per questo mi è entrata nel cuore".



"Questa esibizione è un desiderio che ho da molto tempo"

Infine, un piccolo spoiler sull'esibizione: "Domani avrò un vestito colorato ma non posso spoilerare tutto. L'importante è che possa fare musica e che possa stare comoda nel mio vestito poiché dovrò ballare in una parte dell'esibizione, che è un desiderio che ho da molto tempo. Mi hanno scritto tante persone chiedendomi se domani avrei cantato allo stadio. Il mio sogno, però, è di poterci venire con mio padre. Io desidero far innamorare il pubblico dello Stadio Maradona con la mia voce, dopo con tutto il resto".



