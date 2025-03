Napoli-Milan: i precedenti

Gli ultimi anni non hanno certo sorriso alla squadra azzurra, che contro i rossoneri hanno spesso perso tra le mura amiche





Negli 86 i precedenti in casa tra Napoli e Milan abbiamo riscontrato:



32 vittorie del Napoli

24 pareggi

30 vittorie del Milan.



Totale gol Napoli-Milan:



103 gol del Napoli;

108 gol del Milan.



L'ultima vittoria del Napoli:

Napoli-Milan 3-2 25 agosto 2018



L'ultimo pareggio:

Napoli-Milan 2-2 il 29 ottobre 2023



L'ultima vittoria del Milan:

Napoli-Milan 0-4 il 2 aprile 2023