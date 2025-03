Napoli-Milan: arbitra Sozza

Cronaca29 Marzo 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Di Paolo Simone Sozza della sezione di Seregno dirigerà Napoli-Milan; i suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Di Paolo.



Direzione di gara numero 57 per Simone Sozza in Serie A, la numero 13 in questo campionato.



Sono sei i precedenti del Napoli con Simone Sozza a dirigere la sfida in Serie A, con gli azzurri che hanno pareggiato nella metà delle occasioni (2V, 1P), inclusa la più recente: 2-2 in casa contro la Roma il 28 aprile 2024.



Sono quattro, invece, i precedenti del Milan in Serie A sotto la direzione di Simone Sozza, con i rossoneri che non hanno mai pareggiato: due vittorie e due sconfitte, di cui un ko arrivato nell'ultimo precedente: 1-2 sul campo del Torino lo scorso 22 febbraio.



