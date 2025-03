Conte: "Ora non si può più sbagliare"

Le prestazioni del periodo prima della sosta.

"Spesso si collega il risultato al valore della prestazione ma ci sono state partite in cui meritavamo qualcosa in più. Nelle gare ci sono i momenti, bisogna riconoscerli e adeguarsi in basi alle situazioni: non sempre lo abbiamo fatto bene ma fa parte del percorso di crescita".

A che punto è la costruzione del Napoli del futuro?

"Prima del mercato c'è il presente perché può essere tutto o niente. Pensiamo solo al campionato, c'è da conquistare qualcosa e dobbiamo finire la stagione con ferocia, tutti".

Sull'avversario di domani e la formazione.

"Ho le idee chiare, sarebbe grave se così non fosse a poche ore dalla partita. Affrontiamo una squadra forte che aveva l'ambizione di vincere lo scudetto e a gennaio ha inserito giocatori forti. Conceiçao ottimo allenatore, ci sarà da soffrire e quindi servirà l'aiuto del Maradona. Rispetto, mai paura".

Sulla corsa scudetto.



"Giusto crederci, siamo a tre punti dalla vetta a poche giornate dalla fine e saremmo folli a non fare pensieri al riguardo. Con tutti i pregi e i difetti siamo comunque lì, una posizione che nessuno immaginava. Come facciamo a dire: vediamo? No, ci crediamo e guardiamo al primo posto. Le pressioni e lo stress ci sono, deve darci orgoglio questa cosa sapendo che è ancora tutto in ballo, sarà duro pure il piazzamento Champions. Dobbiamo uscire dal campo con la maglia sudata perché è quello che i tifosi stanno apprezzando".

Per Okafor gara da ex.

"Un giocatore da mettere a posto, deve sopportare determinati carichi e sta faticando un po'. E poi anche lui ha sofferto un problema agli adduttori. Chi è indietro deve accelerare e mettersi alla pari degli altri".

Il ritorno di Neres e la situazione infortunati.

"Neres pienamente recuperato, non so se partirà dall'inizio ma parte della gara la giocherà, per noi è importante. Olivera è la buona notizia, è tornato in buone condizioni ed è disponibile. Le nazionali ci hanno portato cose negative, Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore e lo stiamo monitorando. Spinazzola out, ha ricevuto un colpo al quadricipite contro la Puteolana".



