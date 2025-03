Oriali: "Per lo scudetto è corsa a tre"

Interviste 21 Marzo 2025 Fonte: Corriere dello Sport



"Il Napoli c'è ma Inter e Atalanta hanno qualcosa in più rispetto a noi, perché hanno un organico ampio e competitivo"





Interviste21 Marzo 2025Corriere dello Sport"Il Napoli c'è ma Inter e Atalanta hanno qualcosa in più rispetto a noi, perché hanno un organico ampio e competitivo" "Siamo pronti a tutto. Né io né Conte ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica. Lavoro, sacrificio e sudore per raggiungere i risultati: questo trasmettiamo ai ragazzi". Così Lele Oriali in collgeamento su CRC, radio partner della SSC Napoli. Il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro ha proseguito spiegando: "L'obiettivo all'inizio della stagione era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale. Fin qui mi sembra che non ci si possa lamentare. La squadra fino ad ora ha fatto molto bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La speranza è che i giocatori rientrino dalle loro rispettive nazionali in buone condizioni e senza nessun infortunio".



Oriali ha ammesso: "Devo essere sincero, né io né il mister ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica a nove giornate dalla fine del campionato. Siamo venuti qui con l'idea, l'intenzione e la convinzione di fare bene, ma eravamo certi che non ci saremmo trovati dove siamo ora. Quando siamo arrivati a Napoli abbiamo subito trovato un ambiente molto collaborativo. Siamo stati agevolati dal fatto che la squadra fosse reduce da una stagione negativa e i giocatori non vedessero l'ora di rilanciarsi e di ricominciare tutto da capo. I giocatori si sono messi a disposizione, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo hanno capito. Adesso stiamo vedendo i risultati".



Su Conte, Orali ha aggiunto: "L'allenatore è una parte importante per il successo di un club e Antonio è determinante in questo. Un allenatore forte come lui dà una qualcosa in più alla squadra. Come ho detto in precedenza: Antonio Conte è un fuoriclasse tra gli allenatori. Ha tanti pregi, ma anche tanti difetti come tutti. Lui è uno che si fa ben volere per la sua capacità di coinvolgere sia quelli che giocano sia da quelli che non giocano. È schietto, leale e sincero anche se in alcuni casi questo può rappresentare un problema, soprattutto in un ambiente come il nostro dove ci sono perdenti di successo e bugiardi di successo. Antonio, però, si contraddistingue per la sua capacità di riuscire a creare un gruppo eterogeneo, unito e coeso: i risultati si vedono anche per questo".



La volata scudetto sta per iniziare: "Le squadra che concorrono per lo scudetto sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. L'Inter e l'Atalanta erano le squadre che avevano qualcosa in più rispetto alle altre, anche rispetto a noi, poiché hanno un organico ampio e competitivo. L'Atalanta è ancora in corsa, nelle ultime nove giornate si giocherà il titolo. Durante la stagione sono venute a mancare squadre come Milan e Juventus. Credo che anche noi siamo in corsa per il titolo. Il giorno del primo scudetto del Napoli, nel match tra Napoli-Fiorentina, ero in campo ma dalla parte opposta del campo. Mi ricordo una grande festa e devo ammettere che sono contento di essere stato uno dei protagonisti di quel momento, anche se vestivo la maglia viola".



"Siamo pronti a tutto. Né io né Conte ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica. Lavoro, sacrificio e sudore per raggiungere i risultati: questo trasmettiamo ai ragazzi". Così Lele Oriali in collgeamento su CRC, radio partner della SSC Napoli. Il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro ha proseguito spiegando: "L'obiettivo all'inizio della stagione era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale. Fin qui mi sembra che non ci si possa lamentare. La squadra fino ad ora ha fatto molto bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La speranza è che i giocatori rientrino dalle loro rispettive nazionali in buone condizioni e senza nessun infortunio".Oriali ha ammesso: "Devo essere sincero, né io né il mister ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica a nove giornate dalla fine del campionato. Siamo venuti qui con l'idea, l'intenzione e la convinzione di fare bene, ma eravamo certi che non ci saremmo trovati dove siamo ora. Quando siamo arrivati a Napoli abbiamo subito trovato un ambiente molto collaborativo. Siamo stati agevolati dal fatto che la squadra fosse reduce da una stagione negativa e i giocatori non vedessero l'ora di rilanciarsi e di ricominciare tutto da capo. I giocatori si sono messi a disposizione, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo hanno capito. Adesso stiamo vedendo i risultati".Su Conte, Orali ha aggiunto: "L'allenatore è una parte importante per il successo di un club e Antonio è determinante in questo. Un allenatore forte come lui dà una qualcosa in più alla squadra. Come ho detto in precedenza: Antonio Conte è un fuoriclasse tra gli allenatori. Ha tanti pregi, ma anche tanti difetti come tutti. Lui è uno che si fa ben volere per la sua capacità di coinvolgere sia quelli che giocano sia da quelli che non giocano. È schietto, leale e sincero anche se in alcuni casi questo può rappresentare un problema, soprattutto in un ambiente come il nostro dove ci sono perdenti di successo e bugiardi di successo. Antonio, però, si contraddistingue per la sua capacità di riuscire a creare un gruppo eterogeneo, unito e coeso: i risultati si vedono anche per questo".La volata scudetto sta per iniziare: "Le squadra che concorrono per lo scudetto sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. L'Inter e l'Atalanta erano le squadre che avevano qualcosa in più rispetto alle altre, anche rispetto a noi, poiché hanno un organico ampio e competitivo. L'Atalanta è ancora in corsa, nelle ultime nove giornate si giocherà il titolo. Durante la stagione sono venute a mancare squadre come Milan e Juventus. Credo che anche noi siamo in corsa per il titolo. Il giorno del primo scudetto del Napoli, nel match tra Napoli-Fiorentina, ero in campo ma dalla parte opposta del campo. Mi ricordo una grande festa e devo ammettere che sono contento di essere stato uno dei protagonisti di quel momento, anche se vestivo la maglia viola".