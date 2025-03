Il 6 giugno Mertens diventerà cittadino onorario di Napoli

Lo aveva annunciato il sindaco Gaetano Manfredi nell'estate 2022, all'alba dello scudetto, poche settimane dopo l'addio di Dries Mertens: «Avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria». Adesso c'è anche la data ufficiale: l'appuntamento è fissato per il 6 giugno al Maschio Angioino. L'annuncio ieri pomeriggio in diretta radio, a Kiss Kiss Napoli, del consigliere Salvatore Flocco: «Finalmente Dries sarà cittadino napoletano, è un lavoro che parte da lontano». Dries, 148 gol in 397 presenze dal 2013 al 2022, re dei bomber nella storia azzurra, è pronto a tornare a Napoli, la sua città adottiva. Anni 38 a maggio, in quell'occasione Dries, in scadenza di contratto con il Galatasaray, potrebbe anche annunciare l'addio al calcio. Decisione in corso, o forse già presa. Ne aveva parlato anche recentemente. Di sicuro, il suo futuro sarà a Napoli. A palazzo Donn'Anna. Casa sua. Con la sua dolce metà, Kat, facendo crescere in città il figlio Ciro Romeo. Belga napoletano. Uno scugnizzo con un papà presto cittadino onorario.