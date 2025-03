Emergenza Campi Flegrei: bellissimo striscione a Venezia

"Nessuna crepa... nun sentimm rummore... Napoli unita, nun tremma e nun more!"





Il riferimento, come detto, è alle scosse di terremoto che continuano a preoccupare la città e la sua provincia. La terra ha infatti tremato ancora nei Campi Flegrei, dove un sisma di magnitudo 4.4 è stato avvertito chiaramente in tutta Napoli e nei comuni limitrofi. La scossa ha generato paura tra la popolazione, spingendo molte persone a riversarsi in strada.



Geolier e il messaggio social dopo il terremoto

Anche Geolier, rapper napoletano che vive nella zona, si è esposto sui propri social: "Non posso leggere commenti del tipo 'speriamo che accada presto' o altre battutacce simili sul terremoto restando in silenzio. Qua ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sono persone che hanno paura e che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso devono scappare".



