Voci dal Forum: È la fine dei sogni?

Beh, con questo pareggio contro il quasi matematico retrocesso Venezia di Di Francesco, è la fine dei sogni? Non so, ma parrebbe di sì. Sì, lo so, che questa sera l'Atalanta, battendo l'Inter, potrebbe portare, a nove giornate dal termine, tre squadre in testa alla classifica. Sarebbe bello, avvincente, emozionante, da vivere, ma poco ci credo. Lo meriterebbero i ragazzi, Conte, il pubblico, ma non certamente la società, che merita soltanto indifferenza da parte di tutti. Prima che iniziasse il mercato di gennaio, il Napoli era decisamente primo in classifica e viaggiava sulle ali dell'entusiasmo. Si era infortunato a inizio dicembre Buongiorno, il suo miglior difensore. Appena aoertosi il mercato, la società vende il suo miglior giocatore, Kvara, al quale auguro una strepitosa carriera, che non avrebbe mai potuto avere con questa dirigenza, al PSG. Tutti, al mercato di gennaio, aspettano un degno sostituto di Kvara e un centrale in difesa. Niente di niente, anzi il cosiddetto presidentissimo, pernacchia d'obbligo, se ne va in vacanza a Los Angeles e torna a mercato finito. Il buon Conte fa quel che può e, fino ad ora, ha fatto miracoli. Intanto, la passione azzurra inanella un ragguardevole numero di sold out, per me errore gravissimo, per la gioia delle tasche sempre del cosiddetto presidentissimo, e ancora pernacchia d'obbligo. No, questa società non meriterebbe neanche la qualificazione champions.

La partita. Conte mette in campo la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina. Si parte. Grande pressing del Venezia, davvero asfissiante. Le migliori occasioni, ad ogni modo, capitano al Napoli, che in avvio prende un palo clamoroso con Raspadori, quando non c'è il palo, si trova un portiere in vena di miracoli. Meret, comunque, con l'aiuto di Rrahmani salva il risultato su clamorosa occasione del Venezia. Si va negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Tanti gli errori da parte degli azzurri. Secondo tempo. Il Napoli non c'è e menomale che è impegnato solo in campionato. Il finale è davvero imbarazzante. Capita, però, proprio sul finire una clamorosa occasione a Simeone su cross di Okafor. Il Cholito spreca ancora. Meret, intanto, mette la manona su cagliosa dal limite dell'area, proprio alla fine, e salva il risultato.

La partita. Conte mette in campo la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina. Si parte. Grande pressing del Venezia, davvero asfissiante. Le migliori occasioni, ad ogni modo, capitano al Napoli, che in avvio prende un palo clamoroso con Raspadori, quando non c'è il palo, si trova un portiere in vena di miracoli. Meret, comunque, con l'aiuto di Rrahmani salva il risultato su clamorosa occasione del Venezia. Si va negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Tanti gli errori da parte degli azzurri. Secondo tempo. Il Napoli non c'è e menomale che è impegnato solo in campionato. Il finale è davvero imbarazzante. Capita, però, proprio sul finire una clamorosa occasione a Simeone su cross di Okafor. Il Cholito spreca ancora. Meret, intanto, mette la manona su cagliosa dal limite dell'area, proprio alla fine, e salva il risultato.

Venezia - Napoli 0-0.

Si salvano davvero in pochi. Per quanto mi riguarda, Meret, Rrahmani, Gilmour e Raspadori. Malissimo Politano e Lukaku. Politano è davvero irritante. Oltre a commettere tanti errori, cade sempre nel solito vizio, che per me, lo qualifica da sempre una scartina: si accentra palla al piede con la solita finta, sguardo basso, sistematicamente ignorati i compagni, solito tiro con palla fra le braccia del portiere, o sulla luna. Ne indovina uno su un milione. Il prossimo lo indovinerà nella prossima vita. Infine Anguissa, nei quindici/venti minuti in cui ha giocato, è stato più dannoso della grandine.

Bene, aspettiamo e vediamo cosa succede fra Atalanta e Inter. Lo so, niente è perduto, ma mi secca dipendere dagli altri. Ad ogni modo, devo ringraziare il sovrano, perché vivo la cosa con relativo distacco. La passione non è com'era un tempo, e forse è un bene.

Ad ogni modo, qualunque cosa accada, Forza Napoli, ché niente è perduto! Ch'aggia fa', è cchiù forte 'e me!