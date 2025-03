Conte: "Non sono deluso per il risultato ma..."

16 Marzo 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Non deve accadere il contropiede che abbiamo preso nel finale, non lo tollero e l'ho spiegato bene ai ragazzi"





Interviste16 Marzo 2025Gazzetta dello Sport"Non deve accadere il contropiede che abbiamo preso nel finale, non lo tollero e l'ho spiegato bene ai ragazzi" Non nasconde l'amarezza, Antonio Conte, dopo il pareggio col Venezia che rischia di compromettere la corsa scudetto del Napoli. "Non penso che ci abbiano messo in difficoltà, abbiamo fatto la partita su un campo difficile contro una squadra in salute. Chi ha affrontato il Venezia ha sempre faticato, ma noi abbiamo avuto le occasioni e avremmo dovuto fare gol. Non deve accadere il contropiede che abbiamo preso nel finale, non lo tollero e l'ho spiegato bene ai ragazzi. Abbiamo rischiato di tornarcene con una sconfitta che in questo momento sarebbe stato diverso rispetto a un pareggio. Chi vuole diventare forte deve sempre avere la testa, dal primo all'ultimo minuto", ha spiegato l'allenatore. "Non so perché il campo non sia stato bagnato, la palla non scorreva. Forse è la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno, ho chiesto a Di Francesco se fosse stata una loro scelta e mi ha detto di no", ha aggiunto Conte.



PROSPETTIVE FUTURE — Adesso il campionato si fermerà per la sosta delle nazionali. "Faremo le stesse cose, lavoreremo con chi rimarrà e dovrebbero essere più di dieci calciatori. Se c'è qualcuno in ritardo cercheremo di sfruttare questo tempo per lavorare e portare tutti sullo stesso livello. Non cambierà nulla". Atalanta e Inter stanno per affrontarsi nello scontro diretto, ma Conte non si sofferma più di tanto. "Non ci sposta niente, dobbiamo guardare a noi stessi e dare tutto come abbiamo fatto oggi, poi vedremo i risultati dei nostri sforzi. Sono sempre stato critico, come ho fatto a Como, ma oggi meritavamo di vincere e un pareggio ci sta. Il cervello, però, deve restare sempre acceso".



