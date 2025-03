Raspadori: "Abbiamo rabbia e rammarico"

Interviste 16 Marzo 2025 Fonte: TMW



"Nel primo tempo abbiamo creato tanto e avremmo dovuto segnare e staremmo parlando di una partita differente"





Interviste16 Marzo 2025TMW"Nel primo tempo abbiamo creato tanto e avremmo dovuto segnare e staremmo parlando di una partita differente" Un pareggio che fa male quello del Napoli a Venezia: 0-0 per gli azzurri al Penzo, in attesa ora di capire come finirà Atalanta-Inter stasera. Al termine della sfida in conferenza stampa ha parlato Giacomo Raspadori.



Ripenserai al palo, stanotte?

"E' stato un episodio che avrebbe spostato l'equilibrio della partita. Sicuramente ci penserò, a livello di atteggiamento abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il rammarico e la rabbia sono legati a questo".



Meglio nel primo tempo. Poi come in altre partite delle 12.30 meno bene nella ripresa.

"Non dobbiamo legarci all'orario o agli alibi, nel primo tempo abbiamo creato tanto e avremmo dovuto segnare e staremmo parlando di una partita differente. Meno lucidi nel secondo tempo, ma dal punto di vista dell'approccio abbiamo dato tutto. Ci portiamo dietro la rabbia ed il rammarico per la mancata vittoria".



Come mai non vincete più le partite sporche?

"Credo che anche con la Fiorentina abbiamo creato tanto e lì è mancata cattiveria, oggi non penso, è mancata più che altro la lucidità, avremmo dovuto segnare almeno un gol".



Un pareggio che fa male quello del Napoli a Venezia: 0-0 per gli azzurri al Penzo, in attesa ora di capire come finirà Atalanta-Inter stasera. Al termine della sfida in conferenza stampa ha parlato Giacomo Raspadori.Ripenserai al palo, stanotte?"E' stato un episodio che avrebbe spostato l'equilibrio della partita. Sicuramente ci penserò, a livello di atteggiamento abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il rammarico e la rabbia sono legati a questo".Meglio nel primo tempo. Poi come in altre partite delle 12.30 meno bene nella ripresa."Non dobbiamo legarci all'orario o agli alibi, nel primo tempo abbiamo creato tanto e avremmo dovuto segnare e staremmo parlando di una partita differente. Meno lucidi nel secondo tempo, ma dal punto di vista dell'approccio abbiamo dato tutto. Ci portiamo dietro la rabbia ed il rammarico per la mancata vittoria".Come mai non vincete più le partite sporche?"Credo che anche con la Fiorentina abbiamo creato tanto e lì è mancata cattiveria, oggi non penso, è mancata più che altro la lucidità, avremmo dovuto segnare almeno un gol".