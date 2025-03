Spinazzola: "Potevamo fare due o tre gol"

Interviste16 Marzo 2025TMW"Su questo dobbiamo migliorare e, visto che creiamo tante occasioni, fare più gol, perché dopo cambia tutto" Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Venezia: "Loro ripartivano con tanti uomini, ci hanno messo un po' in difficoltà anche con i cambi di gioco anche se abbiamo difeso bene. Ci hanno messo veramente in difficoltà soltanto una volta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo fare 2-3 gol anche da palla inattiva e su questo dobbiamo migliorare per fare almeno un gol visto che creiamo tante occasioni, perché cambia tutto".



Ci sono punti in comune con la trasferta di Como?

"Sono due partite differenti, col Como non siamo proprio entrati nel secondo tempo. Oggi è stata una partita molto equilibrata, tranne gli ultimi minuti in cui volevamo il gol a tutti i costi, abbiamo gestito bene. Giocare in questo orario è diverso, ti cambiano le abitudini ma questo non deve essere un alibi perché tutti giocano in quest'orario. Se fai un gol nel primo tempo è tutta un'altra partita e noi dobbiamo fare più gol".



