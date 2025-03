Il Napoli rallenta nella corsa scudetto

Cronaca 16 Marzo 2025 Fonte: Mediaset



A Venezia gli azzurri collezionano il quinto pareggio nelle ultime sette gare e buttano al vento una ghiotta occasione





Cronaca16 Marzo 2025MediasetA Venezia gli azzurri collezionano il quinto pareggio nelle ultime sette gare e buttano al vento una ghiotta occasione Nel lunch match della 29a giornata di Serie A, il Napoli pareggia 0-0 contro il Venezia e, in attesa di Atalanta-Inter, aggancia momentaneamente i nerazzurri in vetta. Nel primo tempo Raspadori colpisce un clamoroso palo interno (5'), poi il grande protagonista è Radu, che nega il gol allo stesso attaccante, a McTominay (due volte) e blocca sulla linea il colpo di testa di Lukaku. Nel finale Meret respinge su Perez, poi Rrahmani salva sulla linea la ribattuta di Fila. Nel secondo tempo, la squadra di Conte fa la partita ma sono i padroni di casa ad avere il match-point al 95' con Nicolussi Caviglia fermato da Meret.



Il Napoli colleziona il quinto pareggio nelle ultime sette gare e butta al vento una ghiotta occasione di staccare almeno una tra Inter e Atalanta. Al Penzo i ragazzi di Conte giocano un ottimo primo tempo, ma sbattono sul palo e su un Radu in stato di grazia, autore di almeno quattro grandi parate. Alla ripresa c'è il big-match con il Milan: sono vietati altri passi falsi. Anche il Venezia ha le sue ghiotte occasioni (con Perez e salvataggio sulla linea di Rrahmani su Fila) ed è bravo nella ripresa, quando gli azzurri spingono alla ricerca dei tre punti a reggere l'urto senza troppi patemi e a farsi pericolosi nel recupero con Nicolussi Caviglia. La classifica rimane sempre deficitaria, ma questo pareggio vale tanto a livello di morale, anche se i ragazzi di Di Francesco devono essere più cinici in attacco e ritrovare a tutti i costi la vittoria, a partire dalla sfida con il Bologna dopo la sosta.

Oristanio non è al meglio dopo l'attacco influenzale e parte in panchina: nel 3-5-2 di Di Francesco, la coppia d'attacco è formata da Fila e Maric. Conte recupera Anguissa, ma conferma l'11 delle ultime uscite con Gilmour al fianco di Lobotka e la coppia Lukaku-Raspadori in avanti. Il primo tempo del Penzo è davvero bello e denso di emozioni. Già al 5' il Napoli può sbloccare il match: Candé respinge male sui piedi di Raspadori, sinistro a giro che prende il palo alla destra di Radu e attraversa tutta la porta. I padroni di casa non stanno a guardare, cambiano spesso il gioco per allargare le maglie difensive degli ospiti e al 13' Meret salva in due tempi su Fila. Passano 5' e Lukaku serve Raspadori, botta sul primo messa in angolo da Radu, grande protagonista del match. Il portiere romeno, poi, vince il doppio duello con McTominay, respingendo due colpi di testa insidiosi dell'ex Manchester United al 19' e al 30'. Di Francesco perde Maric per un problema a una caviglia: dentro Oristanio. Al 42', il Venezia ha una doppia chance per passare in vantaggio, ma Meret respinge su Perez, poi Rrahmani salva sulla linea la ribattuta di Fila. Le emozioni non sono finite qua perché Radu inchioda sulla linea di porta un colpo di testa di Lukaku e poi salva in uscita su Di Lorenzo. In entrambe le occasioni male Candé, che prima si fa sovrastare dal bomber belga e poi svirgola un rinvio favorendo l'incursione del capitano degli azzurri.

Il Napoli prova a chiudere nella propria metà campo il Venezia e per più di metà ripresa ci riesce: i lagunari non riescono più a ripartire, ma allo stesso tempo Radu rischia molto meno. Conte prova a dare la scossa con quattro cambi tutti insieme a un quarto d'ora dalla fine: dentro Juan Jesus per l'infortunato Rrahmani, Anguissa per Gilmour, Okafor per Raspadori e Olivera per Spinazzola. Mosse che non spezzano l'equilibrio, anzi all'82' Gytkjaer sul secondo palo non ci arriva per un soffio sul tiro-cross di Zerbin. Prima del 90' entra anche Simeone per Lukaku e al 93' il Cholito manca l'impatto vincente sul bel cross di Okafor. L'ultima chance è, però, del Venezia, una ripartenza che ha fatto infuriare Conte nel post-partita chiusa con la bella parata di Meret su Nicolussi Caviglia. Il Penzo può fare festa, ai tifosi napoletani rimane tanto amaro in bocca e la sensazione forte e chiara dell'ennesima occasione gettata al vento.



Nel lunch match della 29a giornata di Serie A, il Napoli pareggia 0-0 contro il Venezia e, in attesa di Atalanta-Inter, aggancia momentaneamente i nerazzurri in vetta. Nel primo tempo Raspadori colpisce un clamoroso palo interno (5'), poi il grande protagonista è Radu, che nega il gol allo stesso attaccante, a McTominay (due volte) e blocca sulla linea il colpo di testa di Lukaku. Nel finale Meret respinge su Perez, poi Rrahmani salva sulla linea la ribattuta di Fila. Nel secondo tempo, la squadra di Conte fa la partita ma sono i padroni di casa ad avere il match-point al 95' con Nicolussi Caviglia fermato da Meret.Il Napoli colleziona il quinto pareggio nelle ultime sette gare e butta al vento una ghiotta occasione di staccare almeno una tra Inter e Atalanta. Al Penzo i ragazzi di Conte giocano un ottimo primo tempo, ma sbattono sul palo e su un Radu in stato di grazia, autore di almeno quattro grandi parate. Alla ripresa c'è il big-match con il Milan: sono vietati altri passi falsi. Anche il Venezia ha le sue ghiotte occasioni (con Perez e salvataggio sulla linea di Rrahmani su Fila) ed è bravo nella ripresa, quando gli azzurri spingono alla ricerca dei tre punti a reggere l'urto senza troppi patemi e a farsi pericolosi nel recupero con Nicolussi Caviglia. La classifica rimane sempre deficitaria, ma questo pareggio vale tanto a livello di morale, anche se i ragazzi di Di Francesco devono essere più cinici in attacco e ritrovare a tutti i costi la vittoria, a partire dalla sfida con il Bologna dopo la sosta.Oristanio non è al meglio dopo l'attacco influenzale e parte in panchina: nel 3-5-2 di Di Francesco, la coppia d'attacco è formata da Fila e Maric. Conte recupera Anguissa, ma conferma l'11 delle ultime uscite con Gilmour al fianco di Lobotka e la coppia Lukaku-Raspadori in avanti. Il primo tempo del Penzo è davvero bello e denso di emozioni. Già al 5' il Napoli può sbloccare il match: Candé respinge male sui piedi di Raspadori, sinistro a giro che prende il palo alla destra di Radu e attraversa tutta la porta. I padroni di casa non stanno a guardare, cambiano spesso il gioco per allargare le maglie difensive degli ospiti e al 13' Meret salva in due tempi su Fila. Passano 5' e Lukaku serve Raspadori, botta sul primo messa in angolo da Radu, grande protagonista del match. Il portiere romeno, poi, vince il doppio duello con McTominay, respingendo due colpi di testa insidiosi dell'ex Manchester United al 19' e al 30'. Di Francesco perde Maric per un problema a una caviglia: dentro Oristanio. Al 42', il Venezia ha una doppia chance per passare in vantaggio, ma Meret respinge su Perez, poi Rrahmani salva sulla linea la ribattuta di Fila. Le emozioni non sono finite qua perché Radu inchioda sulla linea di porta un colpo di testa di Lukaku e poi salva in uscita su Di Lorenzo. In entrambe le occasioni male Candé, che prima si fa sovrastare dal bomber belga e poi svirgola un rinvio favorendo l'incursione del capitano degli azzurri.Il Napoli prova a chiudere nella propria metà campo il Venezia e per più di metà ripresa ci riesce: i lagunari non riescono più a ripartire, ma allo stesso tempo Radu rischia molto meno. Conte prova a dare la scossa con quattro cambi tutti insieme a un quarto d'ora dalla fine: dentro Juan Jesus per l'infortunato Rrahmani, Anguissa per Gilmour, Okafor per Raspadori e Olivera per Spinazzola. Mosse che non spezzano l'equilibrio, anzi all'82' Gytkjaer sul secondo palo non ci arriva per un soffio sul tiro-cross di Zerbin. Prima del 90' entra anche Simeone per Lukaku e al 93' il Cholito manca l'impatto vincente sul bel cross di Okafor. L'ultima chance è, però, del Venezia, una ripartenza che ha fatto infuriare Conte nel post-partita chiusa con la bella parata di Meret su Nicolussi Caviglia. Il Penzo può fare festa, ai tifosi napoletani rimane tanto amaro in bocca e la sensazione forte e chiara dell'ennesima occasione gettata al vento.