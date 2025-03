HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Giuntoli: "Un orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale"

Interviste16 Marzo 2025Area Napoli"Sono convinto che possano fare bene anche con la maglia dell'Italia di Luciano Spalletti" Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara dei partenopei contro il Venezia. Tra i temi trattati dal dirigente anche l'orgoglio per avere dato alla Nazionale di Luciano Spalletti ben cinque calciatori.



"Per noi è un orgoglio mandare cinque giocatori in Nazionale e speriamo di ampliare il numero di italiani, ne siamo felici. Il gruppo di italiani è fondamentale anche per una questione identitaria. Siamo molto soddisfatti del loro rendimento e orgogliosi del percorso che stanno facendo. Sono convinto che possano fare bene anche con la maglia dell'Italia di Luciano Spalletti", le parole di Giovanni Manna.



Il DS ha poi parlato dell'orario della partita col Venezia, sempre poco gradito dai calciatori: "Giocare alle 12.30? Si tratta sempre un orario ostico, lo dicono le prestazioni precedenti. Per noi quella di Venezia è una trasferta complicata, dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità e partire forte. Antonio Conte è una garanzia in tal senso, è sempre molto concentrato sugli avversari, non lascia nulla al caso".



Infine un retroscena su Raspadori: "Jack è un calciatore di qualità, della Nazionale, che ha avuto un percorso importante. A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via e noi adesso siamo orgogliosi e felice di averlo a nostra disposizione. Prima era penalizzato dal sistema di gioco che non ne esaltava le qualità".



