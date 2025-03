Venezia-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 16 Marzo 2025 Fonte: Area Napoli



Buone notizie arrivano dall'infermeria, con Anguissa e Mazzocchi recuperati e convocati





In laguna, isola di Sant'Elena, arriva il Napoli di Conte, in una sfida cruciale per il cammino di entrambe le compagini. Il Venezia per non staccarsi ulteriormente dal treno salvezza, i partenopei per continuare il viaggio verso una meta insperata e impensabile alla vigilia della stagione. Vediamo come arrivano al match del Pier Luigi Penzo, gremito per l'occasione, le due contendenti.



COME CI ARRIVA IL VENEZIA. I lagunari, penultimi in classifica con 19 punti, ben 13 dei quali ottenuti tra le mura amiche, non vincono dal 22 dicembre 2024 quando si imposero al Penzo sul Cagliari per due reti a una, e sono reduci da tre pareggi consecutivi - in casa con la Lazio e a Bergamo e Como -, gare in cui hanno subito una sola rete. Il passo lento delle dirette concorrenti - il Lecce ha perso ancora una gara a Genova – e gli innesti di gennaio, hanno in qualche modo donato nuova linfa ai ragazzi di Di Francesco, che nelle ultime uscite si è disposto con un sistema di gioco 1-3-5-1-1, che verrà verosimilmente riproposto anche contro i partenopei. Al netto dello squalificato Yeboah e degli infortunati Stankovic, Svoboda, Sagrado e Sverko, pochi dubbi per il tecnico di casa. Tra i pali confermatissimo Radu dopo la prestazione monstre offerta a Como, difesa a tre composta da Schingtienne centro destra – in vantaggio su Marcandalli – Idzes centrale e Candè centro sinistra. In mezzo al campo, con Nicolussi Caviglia al centro e Kike Perez alla sua sinistra, sarà ballottaggio tra Duncan e Busio per un posto a destra, mentre sulle laterali, l'ex Zerbin è certo di una maglia da esterno destro; a sinistra è ballottaggio tra Ellertsson e l'esperto Zampano. Infine, a dispetto di qualche linea di febbre dei giorni scorsi, Oristanio agirà da supporto all'unica punta vera che sarà probabilmente Maric, in vantaggio sul danese Gytkjaer.



COME CI ARRIVA IL NAPOLI. Aver ritrovato la vittoria in maniera anche convincente contro la Fiorentina ha regalato al Napoli di Conte una settimana di morale alto e di nuova consapevolezza di poter lottare fino in fondo per contendere il titolo a Inter e Atalanta. Consapevole delle insidie derivanti da un campo insidioso come quello del Venezia e da un orario spesso mal digerito dai partenopei – quattro delle ultime sei gare disputate alle ore 12,30 perse a fronte di un pari e di una sola vittoria – Conte in settimana ha cambiato orari di allenamento e abitudini dei suoi. Il tecnico salentino ha tra le sue priorità certamente quella di tornare a un cleansheet che manca da ben otto partite, in cui gli azzurri hanno subito 11 reti, troppe per una squadra che ambisce a traguardi importanti. Buone notizie arrivano dall'infermeria, con Anguissa e Mazzocchi recuperati e convocati, mentre Neres resterà fermo ai box per un recupero pieno mirato al rientro dopo la sosta, quando a Fuorigrotta arriverà il Milan. E' altamente probabile che Conte voglia confermare sistema e uomini che nelle ultime due gare con Inter e Fiorentina hanno così ben figurato. In un sistema che definiremmo un finto 1-3-5-1-1, con Meret tra i pali, dovremmo vedere Di Lorenzo centro destra, Rrahmani al centro e Buongiorno centro sinistra, Politano esterno di destra e Spinazzola esterno di sinsitra. In mediana confermato il doppio play Lobotka-Gilmour con McTominay incursore a supporto dell'asse Raspadori-Lukaku, in quello che somiglierà spesso a un 4-2-4 dinamico.



VENEZIA (1-3-5-1-1): Radu; Schingtienne (Marcandalli), Idzes, Candè; Zerbin, Duncan (Busio), Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson (Zampano); Oristanio; Maric. All. Di Francesco.



NAPOLI (1-3-5-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gulmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori; Lukaku. All. Conte.