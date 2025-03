A Venezia anche per sfatare il tabù del lunch match

Un dato ha colpito in negativo l'ambiente azzurro, i due pesanti ko subiti nelle partite giocate alle 12.30





Dieci partite, dieci finali per il Napoli di Antonio Conte nella volata scudetto. Nulla può essere lasciato al caso, ogni piccolo dettaglio dev'essere curato alla perfezione. Un dato ha colpito in negativo l'ambiente azzurro, i due pesanti ko subiti nelle partite giocate alle 12.30, stesso orario della prossima sfida in programma a Venezia.

Ultimo della serie a Como, con quell'autorete clamorosa di Rahmani a svegliare di soprassalto un Napoli poi capace di raddrizzarla con Raspadori, prima però del calo finale e della rete decisiva di Diao per i lariani. Molto più pesante la caduta senza appello al Maradona contro l'Atalanta nel girone di andata, uno 0-3 dimostrazione di forza della Gasperini band, con la doppietta di Lookman e il sigillo di Retegui, e un allarme rosso suonato per tempo, a inizio novembre, in casa partenopea. Due indizi fanno una prova e per evitare altri contrattempi a Castel volturno l'avvicinamento alla gara con gli arancioneroverdi è scandito in questa settimana da allenamenti nell'orario mal digerito dagli azzurri, anche l'unica vittoria nei tre precedenti di questo campionato, a Empoli con rigore di Kvaratskelia, era stata più che sofferta.

Una difficoltà nei cosiddetti lunch match ereditata dalla scorsa traumatica stagione post scudetto, indigesta forse più dell'attuale, con due ko, con l'Empoli e con identico punteggio con l'Atalanta, e un pari col Frosinone, sempre al Maradona. In vista dell'appuntamento di domenica dunque attenzione al massimo, tutto, dieta sonno e preparazione, è stato armonizzato per non gettare in laguna altri fondamentali punti scudetto.