Venezia-Napoli: i precedenti

Cronaca14 Marzo 2025Diretta NapoliLe 8 gare finora disputate sono in perfetto equilibrio Venezia-Napoli, precedenti in serie A tra le due formazioni sono piuttosto datati, visto che i lagunari mancano dalla nostra massima serie dalla stagione 1999-00, annata in cui però gli azzurri militavano in serie B, così come in quella precedente quando il Venezia di Zamparini riesce a salvarsi in maniera incredibile grazie ai colpi del Chino Recoba. Ed è così che se andiamo a guardare i precedenti in A tra le due formazioni, notiamo che i match disputati a Napoli vedono gli azzurri nettamente in vantaggio sui lagunari, mentre molto più difficili sono le gare in trasferta per la squadra azzurra.



Negli otto precedenti in A sulla laguna, Venezia-Napoli ha conosciuto i seguenti risultati:



2 vittorie del Venezia;

4 pareggi;

2 vittorie del Napoli;

Ultima vittoria del Venezia

8 marzo del 1942 Venezia-Napoli 4-1



Ultimo pareggio

23 ottobre del 1966 Venezia-Napoli 0-0



Ultima vittoria del Napoli

02 febbraio del 2022 Venezia-Napoli 0-2.