Di Francesco: "Ci attende sfida assai difficile"

Interviste 14 Marzo 2025 Fonte: Venezia FC



"Loro verranno qui per fare una partita importante, mettendo in campo grande agonismo e determinazione"





Interviste14 Marzo 2025Venezia FC"Loro verranno qui per fare una partita importante, mettendo in campo grande agonismo e determinazione" In vista della prossima partita di campionato, che vedrà il Venezia affrontare il Napoli allo Stadio “Pier Luigi Penzo” domenica alle ore 12:30, il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l'avversario in conferenza stampa: “Domenica contro il Napoli ci attende una sfida estremamente difficile, loro verranno qui per fare una partita importante, mettendo in campo grande agonismo e determinazione. Sono una delle squadre più solide a livello difensivo, concedono pochissimo agli avversari, e proprio per questo dovremo essere estremamente concreti e cinici, cercando di sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che riusciremo a creare.

