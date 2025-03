HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Le ultime sulle condizioni di Neres e McTominay

Brasiliano e scozzese dovrebbero essere disponibili per la trasferta a Venezia





Cronaca11 Marzo 2025Corriere dello SportBrasiliano e scozzese dovrebbero essere disponibili per la trasferta a Venezia David Neres dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la prima volta dal 9 febbraio, dalla sfida con l'Udinese, l'ultima che ha giocato. Il brasiliano classe 1997 sembra ormai avere smaltito il problema alla coscia, ed è pronto a tornare in campo. Diverso il discorso per quanto riguarda McTominay. Lo scozzese è stato sostituito nel corso di Napoli-Fiorentina in seguito a un affaticamento muscolare. La sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno, ma dovrebbe essere presente per la sfida contro il Venezia.



