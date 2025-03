Voci dal Forum: Altre dieci finali



Cronaca 9 Marzo 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Si rimane a un punto dall'Inter con la fiamma della speranza più accesa che mai, e scusate se è poco





È andata via la prima delle undici finali, e nel migliore dei modi. Gli ultimi venti minuti, però, sono stati di autentica sofferenza e non certamente per merito della Fiorentina, ma soprattutto per demerito del Napoli, meglio per le tante occasioni sprecate dagli azzurri: un'infinità'. Ragazzi, quando bisogna mettere la palla dentro, va messa senza tante discussioni e badando al sodo! Qua, diciamocelo, si scherza con le nostre coronarie e non è per niente un piacevole scherzare, anzi. Si provveda e, quindi, si sia più cinici! Tanto per esser chiari, se avessi avuto fra le mani quel Simeone che nei minuti di recupero spreca quell'occasione, non so che cosa gli avrei fatto. Ad ogni modo, non pensiamoci più e tutto bene quel che finisce bene! Si rimane a un punto dall'Inter con la fiamma della speranza più accesa che mai, e scusate se è poco. Per quanto mi riguarda, nelle prossime tre gare si deciderà il destino del Napoli. Non che le rimanenti sette partite siano più facili, non ci sono partite facili, ma se il trittico di cui parlo ci darà risultato favorevole, le rimanenti sette si affronteranno con più consapevolezza e autostima. Speriamo!

La partita. Conte manda in campo la stessa formazione che ha pareggiato con l'Inter e che tanto bene fece. La Fiorentina, avversario odierno, si dispone a specchio, ovvero 3-5-2, e tenta di rendere la vita difficile al Napoli. Tentativo apprezzabile, ma vano, perché per settanta minuti in campo c'è solo il Napoli, ma spreca tanto, anche se va in vantaggio con Lukaku al 26° e raddoppia con Raspa al 60°. Al 67°, da un errato disimpegno di Di Lorenzo, errore veramente banale, si origina un'azione che porta Gudmusson ad accorciare. Il giocatore viola, su sponda di Kean, lascia partire un tiro a giro che si insacca dove Meret non può assolutamente arrivare. Un'altra prodezza, ma a Napoli ci sarà il solito sapientone che darà la colpa a Meret. Ormai la faccenda è diventata una barzelletta. Dopo il gol, la Fiorentina ritrova vigore e fa vivere al popolo azzurro venti minuti al cardiopalma. Il risultato fortunatamente non cambierà.



Al Maradona di Napoli: Napoli - Fiorentina 2-1. Marcatori: Lukaku al 26°; Raspadori al 60°; Gudmusson al 67°.

Formidabile partita di Lukaku e del guerriero Mc Tominay, Braveheart. Ottime giocate di Raspadori. Buoni centrocampo e difesa, con il solo capitano che ha sbagliato qualche disimpegno di troppo e al quale va un 6 di sola stima.

Un consiglio. Cerchiamo di far firmare subito il contratto a Meret, perché perderlo adesso che è maturato e che si avvia a diventare uno dei portieri più forti in circolazione, sarebbe davvero il colmo.

Testa al Venezia. Un solo obiettivo, tanta grinta e cazzimma.