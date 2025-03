Rrahmani: "Subito gol nell'unico loro tiro in porta"

Interviste 9 Marzo 2025 Fonte: TMW



"Venire da 5 partite senza vittorie è dura, c'è più pressione e le partite diventano sempre più difficili"





Per il mister da questo momento gioca chi se lo merita: come è arrivato il messaggio?

"Questa frase vale dall'inizio del campionato, gioca chi sta meglio. Durante la stagione ci sono alti e bassi dei giocatori, la cosa più importante è la squadra".



Dovete gestire meglio il finale di gara?

"Sì, specialmente quando stavamo vincendo 2-0 e potevamo chiuderla. Oggi era una partita diversa dalle altre, potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo qualità, quando stavamo vincendo dovevamo avere più confidenza. Abbiamo subito gol nell'unico tiro in porta, poi è diventato più difficile".



Quanto vi è pesata l'assenza di vittoria?

"E' stato un po' diverso dagli altri mesi, non siamo riusciti a vincere anche quando abbiamo giocato bene. Nel calcio c'è anche fortuna, anche oggi potevamo non vincere però fortunatamente abbiamo vinto. Venire da 5 partite senza vittorie è dura, c'è più pressione e le partite diventano sempre più difficili".



