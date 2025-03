Raspadori: "Potevamo chiuderla prima"

Interviste 9 Marzo 2025 Fonte: TMW



"L'80% del mio gol è di Lukaku, mi ha dato una grandissima palla. Lavoriamo tanto su queste situazioni"





Interviste9 Marzo 2025TMW"L'80% del mio gol è di Lukaku, mi ha dato una grandissima palla. Lavoriamo tanto su queste situazioni" L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A.



Vi ha stimolato Conte?

"Sappiamo quanto lavoriamo, oggi abbiamo sofferto perché potevamo chiuderla prima. Il pubblico è stato fantastico e la prestazione elevata, bisogna resettare e continuare così".



Che assist ti ha fatto Lukaku?

"L'80% del gol è suo, mi ha dato una grandissima palla. Lavoriamo tanto su queste situazioni".



Credete di essere forti?

"Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, pensando che siamo una squadra forte. Oggi siamo contenti, da domani pensiamo alla prossima".



