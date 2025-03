Lukaku: "Dobbiamo continuare su questa strada"

Interviste 9 Marzo 2025 Fonte: TMW



"La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere"





Interviste9 Marzo 2025TMW"La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere" L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A.



Quando segni, il Napoli vince. "La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa strada ed essere difficili da battere per chiunque".



Quanto ci credete allo scudetto? "Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri".



Meglio la LuLa o la LuRa? "Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra".



L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A.Quando segni, il Napoli vince. "La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa strada ed essere difficili da battere per chiunque".Quanto ci credete allo scudetto? "Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri".Meglio la LuLa o la LuRa? "Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra".