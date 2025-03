Anema, core e tre punti

Cronaca 9 Marzo 2025 Fonte: Mediaset



Il Napoli ritrova la vittoria dopo 5 gare, battendo la Fiorentina 2-1 con il gol di Lukaku e Raspadori, e resta a -1 dall'Inter





Cronaca9 Marzo 2025MediasetIl Napoli ritrova la vittoria dopo 5 gare, battendo la Fiorentina 2-1 con il gol di Lukaku e Raspadori, e resta a -1 dall'Inter Nella 28esima giornata di Serie A il Napoli ritrova la vittoria battendo 2-1 la Fiorentina. Al Maradona gli uomini di Conte, in formazione tipo, sbrigano la pratica viola con un gol per tempo firmati dagli attaccanti. Dopo l'avvio ad alta intensità è Lukaku (26') a sbloccarla col tap in vincente dopo la respinta di De Gea su conclusione di McTominay, poi è l'incrocio dei pali a negare la rete a capitan Di Lorenzo. Appuntamento col gol che viene rimandato fino all'ora di gioco, con Raspadori (61') che si inserisce su assist di Lukaku per il raddoppio azzurro. Di Gudmundsson, al 66', il gol che riduce il gap e mette qualche pensiero ai partenopei per il finale del match. Vittoria ritrovata e risposta immediata all'Inter, col Napoli che torna a -1 dai nerazzurri. Fiorentina che resta settima a quota 45 a -5 dalla zona Conference League.



LA PARTITA

Formazione confermata per il Napoli di Conte, con gli azzurri a centrocampo con Gilmour che ha la meglio nel ballottaggio su Billing. Palladino, invece, cambia qualcosa, scegliendo Parisi al posto di Gosens e Gudmundsson per Beltran con Kean in avanti. Azzurri con un approccio più aggressivo sin dall'inizio del match, con la prima occasione che capita tra i piedi di Raspadori al 10', col numero 81 che viene liberato dal passaggio di Lukaku, ma a tu per tu con De Gea centra i guantoni del portiere. Fiorentina che attende coesa, Napoli che gioca a memoria e che passa velocemente dal 3-5-2 al 4-2-4 in fase offensiva, non lasciando riferimenti alla Viola. E dopo vani tentativi di possesso palla insistito da parte dei toscani, a passare è il Napoli al 26': gli azzurri recuperano palla, McTominay controlla e fa partire la conclusione che viene respinta corta da De Gea e Lukaku, in agguato, non si lascia pregare per mettere in rete l'1-0. Proteste viola per un possibile fallo su Kean in fase di recupero dei campani, ma anche per la presunta posizione di offside vanificata da Comuzzo che teneva in gioco il belga al momento della conclusione del centrocampista scozzese. Vantaggio che carica gli uomini di Conte che al 33' sfiorano il raddoppio con capitan Di Lorenzo, col 22 azzurro che conclude da fuori e viene fermato dall'incrocio dei pali che salva De Gea. Estremo difensore spagnolo che è chiamato a fare gli straordinari al 38' su Spinazzola, con l'intervento miracoloso che chiude la porta al Napoli dopo l'ottimo inserimento dell'esterno su sponda di Lukaku. Al 43' è poi McTominay a provarci, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Un Napoli che gioca bene, crea tanto e sfrutta gli spazi lasciati dalla Fiorentina, ma che va al riposo avanti soltanto 1-0.

Nella ripresa, con gli stessi 22 in campo, non cambia il canovaccio del match col Napoli che parte più forte a caccia del raddoppio. Fiorentina che tenta con un pressing un po' più alto di mettere alle strette il possesso palla azzurro, con gli uomini di Conte che sbagliano qualche passaggio di troppo in fase di costruzione. Ma alla lunga i partenopei prendono le distanze e sull'asse Lukaku-Raspadori trovano il raddoppio al 61': incursione di Gilmour e passaggio per Lukaku che vede l'inserimento di Raspadori in area di rigore che con controllo e conclusione fredda De Gea per il 2-0. Al 66' arriva però arriva la risposta della Fiorentina, con Gudmundsson che col destro a giro su assist di Kean accorcia le distanze. Napoli che incassa il colpo e ci mette qualche minuto per reagire, con Politano che al 77' di sinistro impensierisce la Fiorentina, ma è ancora una volta De Gea a metterci i guantoni deviando in angolo. Palladino che prova a dare la scossa ai suoi a caccia del pari mandando in campo Beltran per Cataldi passando a un 3-4-3, ma la difesa del Napoli è attenta, soprattutto grazie alla risposta di Conte che preferisce fare a meno della spinta di Politano per coprirsi un po' di più con Olivera. Nel finale è Simeone, a inizio recupero, a divorarsi il gol del 3-1 che avrebbe dato la sicurezza del successo agli azzurri scacciando via qualche pensiero. Ma l'arrembaggio dei toscani non porta ai frutti sperati, col Maradona che può esultare al triplice fischio per il ritorno alla vittoria che riporta il Napoloi a -1 dall'Inter.



