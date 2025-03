Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni



Azzurri con un morale ritrovato, nonostante la vittoria manchi da 43 giorni. Viola a caccia di continuità dopo aver ritrovato la vittoria col Lecce





Dopo il pareggio meritato, dal sapore morale della vittoria, nell'ultima sfida contro l'Inter, al Maradona per il Napoli arriva la Fiorentina di Palladino. Gli azzurri sono chiamati a confermare i progressi di forma evidenziati contro i nerazzurri e a tornare alla vittoria tra le mura amiche in cui hanno collezionato due pari per una rete a una di seguito.



COME CI ARRIVA IL NAPOLI. Settimana di lavoro molto intenso per Conte, ma con un morale ritrovato, nonostante la vittoria manchi ai partenopei da 43 giorni. La situazione infortunati si va facendo via via sempre più fluida, con Spinazzola, Olivera e Mazzocchi recuperati, mentre per Neres e Anguissa la sosta arriva opportuna per farli rientrare alla ripresa del campionato in quel di Venezia. Tuttavia è ancora rebus formazione per il tecnico salentino, il quale sarebbe tentato di confermare sistema e formazione che così bene hanno figurato contro l'Inter. Il sovraccarico patito da McTominay potrebbe suggerire a Conte di tenerlo a riposo, riproponendo certamente Gilmour con Lobotka e pensando a giocare con un sistema 4-2-3-1 mascherato, tenendo in campo contemporaneamente Olivera basso a sinistra e Spinazzola alto su quel lato, insieme a Raspadori e Politano a supporto di Lukaku. In un sistema del genere tanto Spinazzola quanto Raspadori potrebbero basculare per legare il gioco a centrocampo e per assicurare copertura in fase di non possesso. Staremo a vedere se questa nostra ipotesi potrà essere confermata anche dal campo.



COME CI ARRIVA LA FIORENTINA. Dopo la sconfitta in Conference League contro i greci del Panathinaikos, la Fiorentina si rigetta in campionato dove va a caccia di continuità dopo aver ritrovato la vittoria col Lecce. Dopo le fatiche di Conference League, Palladino è pronto a cambiare alcune pedine della propria formazione. In casa viola si va verso la conferma del 3-5-2. Dall'infermeria notizie in agro dolce, con Colpani che va verso il forfait, mentre da valutare, ma con ottimismo, sono le condizioni di Folorunsho e Adli. Tra i pali torna De Gea, davanti a lui Pablo Marì rileva Moreno, mentre da capire le condizioni di Pongracic. Se dovesse farcela, allora sarà l'ex Lecce a giocare al posto di Comuzzo insieme a Ranieri. Sulle corsie esterne confermati Dodo e Gosens, Fagioli sarà ancora proposto come regista, anche se il probabile recupero di Adli lo porrebbe in ballottaggio proprio con l'ex juventino per un posto al fianco di Cataldi e Ndour, con quest'ultimo in vantaggio rispetto a Richardson, vista la squalifica di Mandragora. In attacco mancherà Zaniolo anche lui per squalifica, in vantaggio Beltran per sostenere Kean, con Gudmundsson che scalpita.



NAPOLI (1-4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Gilmour; Politano, Raspadori (McTominay), Spinazzola; Lukaku. All.Conte.



FIORENTINA (1-3-5-1-1): De Gea; Comuzzo (Pongracic), Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Adlì (Fagioli), Cataldi, Bdour, Gosens; Betran (Gudmundsson); Kean. All.Palladino.