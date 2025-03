Conte: "Ora bisogna fare i fatti"

Interviste 8 Marzo 2025 Fonte: Mediaset



"Per chi è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto di più"





Interviste8 Marzo 2025Mediaset"Per chi è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto di più" Rincorrere non è sempre penalizzante. Anzi, se sai sfruttare la scia diventa persino vantaggioso. Se poi il percorso è in discesa, basta tenere il ritmo e assestare l'accelerazione decisiva nel momento più opportuno. Il Napoli è nella condizione di poter gestire gli impegni da qui alla fine del campionato con molto più agio rispetto all'Inter: meno partite e testa focalizzata solo ed esclusivamente sullo scudetto. Il -1 cristallizzato dal pareggio del Maradona è la garanzia su un finale di stagione da all-in tricolore, con il mirino puntato sui nerazzurri ma anche con uno sguardo attento su chi alle spalle fa a sua volta la propria corsa. La giornata vede l'Inter impegnata col Monza, Juve e Atalanta sono chiamate invece allo scontro diretto: al Napoli che non vince da cinque turni e ha messo assieme solo 4 punti nell'ultimo mese e mezzo il compito di superare l'ostacolo Fiorentina, con l'obiettivo minimo di tenere invariato il gap. Conte, che dopo il match con l'Inter ha finalmente sdoganato il concetto scudetto, tiene alta la guardia ma spinge sull'acceleratore dell'entusiasmo e della consapevolezza.

