Interviste7 Marzo 2025Corriere dello Sport"Lo devo ringraziare perché giocare spalle alla porta che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità" "È un gioco di adattamenti, qui in Italia la preparazione della partita è molto più importante che da altre parti. E questo rende tutto più interessante... Prima di conoscere Conte odiavo farlo»". Parola di Romelu Lukaku, che in un'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, parla di come giocare in Italia per Antonio Conte gli abbia cambiato la carriera.



Odiavi fare cosa?

"Giocare spalle alla porta. Al Chelsea lui fu molto chiaro: “Se non migliori questo aspetto non puoi giocare con me”. Zero alternative. Lo devo ringraziare perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità. Mi toglie gol? Non credo, la strada giusta per arrivare in porta si trova sempre. Adesso giochiamo con due punte, ma fino a poco tempo fa ero in mezzo da solo.



Io cerco sempre di essere dominante, se sono dominante il gol lo faccio e comunque aiuto i compagni negli inserimenti".



Romelu, le tue ultime estati sono state singolari, assurde. "La prima volta non ero solo, fuori dal progetto del Chelsea c'erano anche Aubameyang e Ziyech. Ci facevano cambiare nello spogliatoio delle giovanili. Aspettavamo per settimane, rinunciando a numerose opzioni. L'estate scorsa sapevo che sarei venuto a Napoli".



Ma la trattativa è stata ugualmente lunga e brodosa.

"Questo è il business. Il club dice non ti voglio più e decide quando e spesso anche dove finirai. Ma se sei tu a volertene andare, e per ragioni serie, non hai la possibilità di farlo. Ti portano all'ultimo, ti sfiniscono. Le società hanno rapporti con la stampa e ci vuole poco per mettere in difficoltà il giocatore, per far passare l'immagine sbagliata. Credimi, ho visto cose che mai avrei pensato di vedere".



