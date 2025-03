Napoli-Fiorentina: arbitra Colombo

Direzione di gara numero 42 per Andrea Colombo in Serie A, l'11ª in questo campionato.



Il Napoli non ha mai pareggiato nei sette match diretti finora da Andrea Colombo in Serie A: quattro vittorie, compresa l'ultima contro l'Atalanta, lo scorso gennaio, e tre sconfitte.



La Fiorentina invece ha pareggiato entrambi i confronti diretti da Andrea Colombo in Serie A: 1-1, sul campo della Lazio, nel gennaio 2023, e 2-2, in casa, contro il Monza, nel settembre 2024.



