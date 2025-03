Maradona sold out ancora una volta

Cronaca 7 Marzo 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Anche contro la Fiorentina, lo stadio sarà tutto esaurito. Oltre cinquantamila, gli spettatori attesi domenica





Cronaca7 Marzo 2025Corriere dello SportAnche contro la Fiorentina, lo stadio sarà tutto esaurito. Oltre cinquantamila, gli spettatori attesi domenica Il nono sold out in campionato, come un divino gol di destro e sinistro insieme, arriverà domenica: anche contro la Fiorentina, il Maradona sarà tutto esaurito. Oltre cinquantamila, gli spettatori attesi: disponibili online esclusivamente gli ultimi biglietti di Tribuna Posillipo Premium. Residui,



Napoli, Maradona sold out anche contro la Fiorentina

insomma: un'altra risposta straordinaria dopo quella registrata sabato scorso in occasione dello scontro scudetto con l'Inter, 53.851 spettatori, record stagionale. Non è ancora possibile stabilire se sarà migliorato il primato, ma in quest'ottica a incidere sul totale saranno certamente i tagliandi del settore Ospiti: a ieri, alle 19, la disponibilità era ancora media. Fatto sta che saranno oltre cinquantamila i tifosi che assisteranno alla sfida con la Viola: e sommandoli ai 649.917 collezionati finora nelle tredici partite giocate dal Napoli in casa, sarà sfondato il tetto dei settecentomila.



Il dominio contro l'Inter ha esaltato i tifosi del Napoli

La passione non si ferma mai, è una certezza, una costante, ma la squadra di Conte ha fatto di tutto per alimentarla giornata dopo giornata. Il pareggio con l'Inter conquistato al culmine di una prestazione caratterizzata da una superiorità complessiva e da un dominio schiacciante nel secondo tempo, ha di certo accelerato il bis a distanza di otto giorni. Una doppietta al Maradona dopo le due trasferte di fila con Lazio e Como.



Una media di 50mila spettatori a partita per gli azzurri di Conte

Quello con la Fiorentina, dicevamo, sarà il nono sold out del campionato: i primi quattro consecutivi sono arrivati con il Como, il Lecce, l'Atalanta e la Roma; poi con il Venezia e gli ultimi tre ancora in fila con Juventus, Udinese e Inter. In stagione, contando anche la Coppa Italia, al Maradona sono stati archiviati già dieci volte carnet da oltre cinquantamila spettatori: vanno aggiunti quelli con il Parma alla terza giornata e il Palermo nei sedicesimi di coppa. Un segnale importante e indicativo: la fiducia e l'entusiasmo nei confronti del Napoli di Conte sono cresciuti settimana dopo settimana, ma il popolo azzurro ha seguito la squadra sin dalle prime scene della ricostruzione. E dunque praticamente al buio. Oggi si parla di scudetto, si insegue un obiettivo più che un sogno, e magari è anche lecito aspettarsi un Maradona esaurito. Per la cronaca: finora la media degli spettatori in campionato è 49.993. Il marchio dei cinquantamila.



Il nono sold out in campionato, come un divino gol di destro e sinistro insieme, arriverà domenica: anche contro la Fiorentina, il Maradona sarà tutto esaurito. Oltre cinquantamila, gli spettatori attesi: disponibili online esclusivamente gli ultimi biglietti di Tribuna Posillipo Premium. Residui,Napoli, Maradona sold out anche contro la Fiorentinainsomma: un'altra risposta straordinaria dopo quella registrata sabato scorso in occasione dello scontro scudetto con l'Inter, 53.851 spettatori, record stagionale. Non è ancora possibile stabilire se sarà migliorato il primato, ma in quest'ottica a incidere sul totale saranno certamente i tagliandi del settore Ospiti: a ieri, alle 19, la disponibilità era ancora media. Fatto sta che saranno oltre cinquantamila i tifosi che assisteranno alla sfida con la Viola: e sommandoli ai 649.917 collezionati finora nelle tredici partite giocate dal Napoli in casa, sarà sfondato il tetto dei settecentomila.Il dominio contro l'Inter ha esaltato i tifosi del NapoliLa passione non si ferma mai, è una certezza, una costante, ma la squadra di Conte ha fatto di tutto per alimentarla giornata dopo giornata. Il pareggio con l'Inter conquistato al culmine di una prestazione caratterizzata da una superiorità complessiva e da un dominio schiacciante nel secondo tempo, ha di certo accelerato il bis a distanza di otto giorni. Una doppietta al Maradona dopo le due trasferte di fila con Lazio e Como.Una media di 50mila spettatori a partita per gli azzurri di ConteQuello con la Fiorentina, dicevamo, sarà il nono sold out del campionato: i primi quattro consecutivi sono arrivati con il Como, il Lecce, l'Atalanta e la Roma; poi con il Venezia e gli ultimi tre ancora in fila con Juventus, Udinese e Inter. In stagione, contando anche la Coppa Italia, al Maradona sono stati archiviati già dieci volte carnet da oltre cinquantamila spettatori: vanno aggiunti quelli con il Parma alla terza giornata e il Palermo nei sedicesimi di coppa. Un segnale importante e indicativo: la fiducia e l'entusiasmo nei confronti del Napoli di Conte sono cresciuti settimana dopo settimana, ma il popolo azzurro ha seguito la squadra sin dalle prime scene della ricostruzione. E dunque praticamente al buio. Oggi si parla di scudetto, si insegue un obiettivo più che un sogno, e magari è anche lecito aspettarsi un Maradona esaurito. Per la cronaca: finora la media degli spettatori in campionato è 49.993. Il marchio dei cinquantamila.