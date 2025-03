Olivera ha rinnovato: al Napoli fino al 2030

Mercato4 Marzo 2025Corriere dello SportArrivato in azzurro nel 2022 il terzino uruguaiano ha all'attivo 90 presenze Le strade del Napoli e di Mathias Olivera andranno ancora avanti insieme, per tanto tempo. Il club azzurro ha ufficializzato il rinnovo di contratto del terzino uruguaiano fino al 30 giugno 2030. Ancora cinque anni di contratto, così, per il giocatore, arrivato nel 2022. Tra i protagonisti dello scudetto vinto nel 2023, Olivera con la maglia del Napoli in questa stagione, con Antonio Conte in panchina, ha giocato ventuno partite in campionato, servendo due assist.



Il comunicato del Napoli sul rinnovo di Olivera

Il comunicato con il quale il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Olivera, esterno mancino che quest'anno ha raccolto definitivamente l'eredità di Mario Rui, rivelandosi uno dei pilastri dell'undici titolare di Conte: "La SSC Napoli - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della società azzurra - comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Congratulazioni, Mati!".



