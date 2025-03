Voci dal Forum: Il maestro

Cronaca1 Marzo 2025Forum SoloNapoli - DarioContro l'Inter non è stata vittoria, perché ha così voluto il fato, e contro il fato c'è poco da fare. Vanno, però, ringraziati i ragazzi per l'impegno profuso Alla fine è stato un pareggio, che, diciamolo subito, va tanto stretto, ma che potrebbe avere un peso enorme, a patto che si giochi ogni patita, ma proprio ogni partita, come se fosse una finale. Non è stata vittoria, perché ha così voluto il fato, e contro il fato c'è poco da fare. Vanno, però, ringraziati i ragazzi per l'impegno profuso, per la maglia sudata e per il rispetto verso questa gente che tanto li ama. È stata una partita di cuore, e non poteva essere diversamente, condotta, in ogni suo aspetto con estrema lucidità dalla panchina, dove oggi, anche chi aveva ancora qualche dubbio, avrà capito che ci è seduto un maestro, forse con un carattere leggermente spigoloso, ma sicuramente un maestro. Rimangono undici finali da giocare. Occorrerà grinta, determinazione e cazzimma, ma soprattutto sangue freddo nei momenti complicat, se dovessero capitare. Per quanto mi riguarda, a questo punto ho tanta fiducia e, soprattutto, un maestro in panchina.

La partita. Rispetto alla partita con il Como, Conte ne cambia uno: Gilmour al posto di Billing. Di contro l'Inter nella sua formazione base, anche se qualche uomo non al meglio, vedi Thuram e Calhanoglu. Si inizia con una lunga fase di studio. Si notano i giocatori dell'Inter lamentarsi in continuazione, specialmente il loro capitano, Lautaro Martinez. Al 22° Inter in vantaggio. Punizione dal limite. Batte Di Marco, chiaramente di sinistro. Parabola precisissima, che termina il suo arco nell'incrocio dei pali. Meret non può nulla e non accenna neanche alla parata. Non è il primo goal che Meret prende su punizione, evidentemente, che so, ispira gli avversari. Il Napoli reagisce e, sul finire del tempo, la sua reazione diventa veemente. Si va al riposo con l'Inter immeritatamente in vantaggio. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo. L'Inter è in affanno! Spesso si rifugia nei falli tattici e utilizza ogni pretesto per perdere tempo. All'87° finalmente capitola. Lobo avanza palla al piede e serve in area Billing, che aveva sostituito al 79° un ottimo Gilmour. Tiro di sinistro del danese e ancora miracolo del portiere, che respinge, ma è ancora Billing ad avventarsi sulla palla e di destro spingerla in rete. Un boato tremendo! Qualcuno pensa ai Campi flegrei. No, è solo la passione napoletana. Si continua, e il Napoli ci crede. C'è ancora benzina in corpo. A pochi secondi dalla fine Ngonge, che all'83° aveza sostituito un Politano non al meglio, sbaglia la palla della vittoria. Il tiro non è deciso.



Napoli - Inter 1-1.

Conte in questa partita ha preferito Gilmour al posto di Anguissa. Lo scozzese ha fatto una grande prestazione. Conte ha avuto ragione. Ottimo Buongiorno, che è pienamente recuperato. Bravo Raspadori e, per favore, non vi azzardate a criticare Lukaku. Centrocampo straripante. Olivera recuperato. Billing è da riscattare ad occhi chiusi. Meret è stato spettatore non pagante. Chi non ho visto proprio bene è stato Politano. Di Marco sul suo lato ha fatto quello che ha voluto.

Ora, testa alla Fiorentina, la prima di undici finali. Non occorre aggiungere altro.