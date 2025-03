Conte: "Se giochiamo sempre così..."

1 Marzo 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



"I nerazzurri sono una corazzata e aver fatto una gara del genere ci fa capire che possiamo dire la nostra fino alla fine"





Interviste1 Marzo 2025Gazzetta dello Sport"I nerazzurri sono una corazzata e aver fatto una gara del genere ci fa capire che possiamo dire la nostra fino alla fine" Quella sensazione di amarezza mista a rammarico ormai la conosce benissimo, anche se non era mai stato a secco di vittorie per cinque gare di fila in carriera. Antonio Conte si trova nuovamente ad analizzare un pareggio che gli sta stretto. Rispetto alle trasferte con Lazio e Roma, stavolta è il Napoli a trovarlo a tempo quasi scaduto, ma la frustrazione è anche maggiore considerando la quantità di occasioni prodotte contro l'Inter. E il distacco così resta invariato. "Il disappunto c'è, perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra molto forte. I nerazzurri sono una corazzata, sono la rivale da battere, e aver fatto una gara del genere ci fa capire che possiamo dire la nostra. Perciò siamo ancora più dispiaciuti per il secondo tempo contro il Como dove siamo mancati. Dobbiamo mostrare questa cattiveria: se sapremo farlo, alla fine resteremo attaccati, ma non dico a cosa. Meritavamo di più, ma dobbiamo capire che dipendiamo da noi. Dobbiamo essere contenti, ma io non mi accontento. A inizio stagione se ci avessero dato a un punto dalla vetta, avremmo internato il pazzo che l'ha detto, adesso però abbiamo consapevolezza".



calendario difficile— Nelle partite che restano, il Napoli dovrà affrontare Atalanta e Juventus. "Il finale di stagione sarà complesso, sono pretendenti che restano in agguato, da affrontare con grande fiducia. Regalare certe emozioni ai tifosi credo che sia la cosa più bella del mondo". L'allenatore si è soffermato anche sulla prova di Lukaku. "Oggi penso che abbia fatto la miglior partita da quando è qui, è un calciatore importante per noi perché se è dominante porta anche la squadra ad esserlo. Quest'anno ha faticato un po' ma sono soddisfatto di ciò che ha fatto contro l'Inter" ha concluso Conte.



