Billing: "Dobbiamo continuare così"

"Segnare il gol del pareggio è stata una sensazione incredibile, sono veramente molto felice"





Philip Billing, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del big match con l'Inter pareggiato grazie al suo gol nel finale: "E' stata una sensazione incredibile, sono veramente molto felice. La reazione dopo il gol è stata immediata".



Com'è stato il tuo impatto col Napoli?

"Mi sto adattando bene, il mister e i compagni mi stanno aiutando tantissimo. La cosa più importante oggi era non perdere contro una grande squadra come l'Inter, abbiamo difeso molto bene. La nostra mentalità è incredibile, dobbiamo continuare così".



Credete ancora di più allo scudetto?

"Non parliamo di scudetto, bisogna essere focalizzati solo sulla prossima partita".



