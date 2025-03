Lobotka: "Abbiamo giocato con personalità e carattere"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata con l'Inter: "Una magnifica sensazione, non siamo felici perché volevamo vincere ma questo è il calcio".Cosa vi ha detto Conte all'intervallo?"Conte ci ha detto di continuare ad attaccare".Che giocatore è Billing?"Billing è un giocatore molto importante per noi, che si allena sempre al cento per cento e sta crescendo tanto".