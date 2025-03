Napoli-Inter: le probabili formazioni



Cronaca 28 Febbraio 2025 Fonte: TuttoNapoli



Conte potrebbe riproporre il 3-5-2 visto con Como e Lazio, nonostante sia mancata la vittoria, e mettersi a specchio con l'Inter





È giunto il momento del match più atteso, lo scontro Scudetto tra Napoli e Inter. Lo Stadio Maradona sarà teatro della super sfida, dove le due squadre - distanti un punto l'una dall'altra - si giocheranno la vetta della classifica. Gli azzurri sono stati sconfitti dal Como e così scavalcati all'ultima giornata, dovranno reagire per battere i nerazzurri e inseguire il sogno del "quarto". È Antonio Conte contro Simone Inzaghi, Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez, Lobotka contro Calhanoglu, McTominay contro Barella, miglior difesa contro miglior attacco. È la partita dell'anno.



Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe riproporre il 3-5-2 visto con Como e Lazio, nonostante sia mancata la vittoria, e mettersi a specchio con l'Inter. In porta pronto Meret, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo confermati Politano e Spinazzola sugli esterni, in mediana agiranno Lobotka, McTominay e a sorpresa potrebbe essere Gilmour a sostituire l'infortunato Anguissa; è ballottaggio con Billing. Dunque altra chance al tandem d'attacco Raspadori-Lukaku, ma c'è la possibilità di inserire Olivera al posto di Jack e passare al 4-3-3.



Le ultime sull'Inter

Dopo il turnover in Coppa Italia, Simone Inzaghi schiererà di nuovo i suoi titolari. Tra i pali c'è Josep Martinez visto l'infortunio di Sommer, in difesa Acerbi, Bastoni e a completare Bisseck, Pavard rimarrà in panchina per dare un ricambio agli esterni. Infatti, sulle corsie laterali gli unici disponibili sono Dumfries e Dimarco, mentre al centro si prepara Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. È tornato ad allenarsi in gruppo Thuram che stringerà i denti per fare coppia dal 1' con Lautaro Martinez, se non dovesse farcela è pre-allertato Taremi.



NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Gilmour-Billing 55-45%, Raspadori-Olivera 55-45%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo



INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Ballottaggi: Bisseck-Pavard 55-45%, Mkhitaryan-Zielinski 60-40%, Thuram-Taremi 55-45%

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan