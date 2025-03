Billing: "Napoli il mio traguardo più importante"



Interviste 28 Febbraio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Nonostante il periodo difficile con i tre pareggi consecutivi e la sconfitta esterna a Como che ha fatto perdere il primo posto, il Napoli nell'ultima settimana ha avuto una piacevole sorpresa e si chiama Philip Billing. Il centrocampista, arrivato nella sessione invernale di calciomercato dal Bournemouth, fino a pochi giorni fa era un oggetto misterioso: prima della partita del Sinigaglia, Conte non lo aveva mai fatto giocare, neanche da subentrato. A Como è partito da titolare ed è stato tra i più positivi in un weekend da dimenticare. Con l'infortunio di Anguissa, si candida a una maglia da titolare anche nel big match contro l'Inter. A pochi giorni dalla grande sfida, Billing si è raccontato ai microfoni ufficiali del club: "Il calcio è sempre stato la mia vita, volevo solo giocare a calcio. Forse ero un po' un combina guai. Ma tranquillo, timido. Volevo solo giocare a calcio. Quando ero bambino il mio idolo era Ronaldinho. Andavo nel campetto vicino casa e provavo a fare le sue giocate. C'erano poi ovviamente Maradona, Pelè, quei giocatori con cui crescevi e che ti facevano amare il calcio".



Billing prosegue: "Il mio sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale. Da bambino era quello di poter giocare in un grande club. Il Napoli è probabilmente il traguardo più importante della mia carriera finora. Qui tutti ti amano e vogliono farsi foto con te, si sente subito che è un posto caloroso. Questo ha un impatto su di noi perché quando scendi in campo giochi col fuoco dentro, penso che sia fantastico. Sono una persona semplice, mi piace rilassarmi, non ho ancora con me la mia Play ma mi piace giocarci. Mi piace la fotografia e sto imparando a dipingere. Come altri sport amo il paddle, in Danimarca è molto popolare. Seguo anche l'hockey sul ghiaccio. Mi piace guardare il tennis, ma non giocarci, Alcaraz è il mio preferito. Napoletano? Sto provando a impararlo ma è molto difficile, ho imparato “fratm”. Ma devo impararlo, devo imparare il napoletano, non l'italiano".