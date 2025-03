Napoli-Inter: i precedenti

Cronaca 27 Febbraio 2025 Fonte: Diretta Napoli



La squadra azzurra guida gli scontri diretti in vantaggio 38 a 19





Cronaca27 Febbraio 2025Diretta NapoliLa squadra azzurra guida gli scontri diretti in vantaggio 38 a 19 Napoli-Inter, i precedenti sono a favore della squadra partenopea, che guida gli scontri diretti in vantaggio 38 a 19 nello stadio nel quale i nerazzurri non battono i partenopei dalla scorsa stagione, dove l'Inter di Inzaghi si impose contro gli azzurri per 0-3.



Ma andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche del match tra le due squadre.



Napoli-Inter: scontro numero 79 in serie A

Sarà la 158esima sfida tra Napoli e Inter in Serie A, l'edizione numero 79 nella città partenopea.



Questi i 78 precedenti in casa azzurra:



38 successi per il Napoli;

21 pareggi;

19 vittorie dell'Inter.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:

21 maggio 2023 – Napoli vs Inter 3-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:

12 febbraio 2022 – Napoli vs Inter 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:

04 dicembre 2023 – Napoli vs Inter 0-3