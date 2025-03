Napoli-Inter: arbitra Doveri

Cronaca 27 Febbraio 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Colombo quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, AVAR affidato a Di Bello





Cronaca27 Febbraio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Colombo quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, AVAR affidato a Di Bello Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Inter; i suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Colombo quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, AVAR affidato a Di Bello.



Direzione di gara numero 239 per Daniele Doveri in Serie A, 12ª in questo campionato.



Daniele Doveri ha già diretto quattro volte la sfida tra Napoli e Inter in Serie A, sempre in casa dei partenopei: una vittoria per parte (successo del Napoli per 4-1 il 19 maggio 2019, vittoria dell'Inter 3-1 il 6 gennaio 2020) e due pareggi (entrambi per 1-1, il 18 aprile 2021 e il 12 febbraio 2022).



Il Napoli è rimasto imbattuto in 29 delle 35 partite dirette da Daniele Doveri in Serie A (19V, 10N).



L'Inter ha vinto 11 delle 30 gare dirette da Daniele Doveri in Serie A (10N, 9P).



Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Inter; i suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Colombo quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, AVAR affidato a Di Bello.Direzione di gara numero 239 per Daniele Doveri in Serie A, 12ª in questo campionato.Daniele Doveri ha già diretto quattro volte la sfida tra Napoli e Inter in Serie A, sempre in casa dei partenopei: una vittoria per parte (successo del Napoli per 4-1 il 19 maggio 2019, vittoria dell'Inter 3-1 il 6 gennaio 2020) e due pareggi (entrambi per 1-1, il 18 aprile 2021 e il 12 febbraio 2022).Il Napoli è rimasto imbattuto in 29 delle 35 partite dirette da Daniele Doveri in Serie A (19V, 10N).L'Inter ha vinto 11 delle 30 gare dirette da Daniele Doveri in Serie A (10N, 9P).