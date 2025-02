Voci dal Forum: Non è detto che vada sempre così

Il Napoli ha perso con il Como ed è la prima sconfitta di quest'anno che ci fa perdere anche il primato in classifica





C'è una cosa che lascia riflettere dopo questa partita con il Como, che è stata la saga dell'errore, ed è l'atteggiamento di Conte: distaccato, rassegnato, quasi remissivo. Possono strombazzare ciò che vogliono i maggiordomi del sultano, ma è un film già visto, il solito film del sultano visto e rivisto con Benitez, Sarri, perfino con Mazzarri e ora con Conte, che, a meno di eventuali sorprese, a fine anno andrà via. Dispiace, ma è probabilmente questa la fine di questa storia.

Per quanto riguarda la partita, il Napoli ha perso con il Como ed è la prima sconfitta di quest'anno che ci fa perdere anche il primato in classifica. Oggi a Milano Marotta e la sua truppa faranno baldoria, probabilmente, beati loro, per loro scorreranno fiumi di champagne. Qui a Napoli, invece, scorreranno lacrime, come quelle di quel bambino, impietosamente inquadrato dalla telecamera al Sinigaglia di Como. È la vita! Ad ogni modo, la sconfitta non mi sorprende più di tanto, ma è la logica conseguenza del solito, disatroso percorso societario al mercato di gennaio. Di solito, un mercato del genere serve per rinforzarsi e squadre, come il Como per l'appunto, l'hanno usato per rinforzarsi, e ora giustamente godono. Il Napoli, meglio il sultano, l'ha usato per vendere il suo miglior giocatore, mettere a posto i conti in modo da papparsi i dividendi e indebolire il Napoli primo in classifica. In più, l'oscena conferenza del povero Manna, che, come Giuntoli, non ha nessun potere, per scagionare, addossondosele, da ogni colpa il sultano. Manna, qui non portiamo l'anello al naso. Hai sbagliato palazzo!

La partita. Parte bene il Napoli, che chiude il Como nella sua metà campo. Al 6° un errore di Rrahmani, oggi letteralmente un disastro, manda in vantaggio il Como. Il difensore kosovaro gira una palla indietro senza guardare il portiere e infila la sua porta. Pollo! Al 17° pareggia Raspadori, che sfrutta un errore della difesa comasca. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo è un altro Como. Corre, pressa a tutto campo, non ha timori reverenziali. A metà ripresa Fabregas, allenatore del Como, a mio sommesso avviso, commette un errore di presunzione: toglie un centrocampista e inserisce una punts, evidentemente perché vuole vincere la partita. Il Napoli rifiata e gioca meglio a centrocampo. Per due volte, in superiorità numerica, non chiude in contropiede. Una volta il portiere è semplicemente fortunato e prodigioso su Mc Tominay. Al 76° la beffa. Si perde palla a centrocampo. Nico Paz avanza e serve Diao al limite dell'area. Rrahmani dorme e Diao diventa l'eroe della giornata. Così va il mondo!

Como - Napoli 2-1.

Inutile stilare tabelle. Dico solo che sono rimasto piacevolmente impressionato da Billing e aggiungo che, se è questo l'Anguissa subentrato a Billing, che resti in panchina contro l'Inter.

Per il sultano. Hai visto quel passaggio di Nico Paz a Diao con conseguente goal? Erano i passaggi di Kvara per Osimhen che regalarono la gioia dello scudetto a noi tifosi. Come dicevi, sultano? che il contratto di Kvara era lungo, quindi perché dovevi preoccuparti di adeguarlo? Che grande imprenditore che sei! E ora, da bravo, sguinzaglia i tuoi maggiordomi e vai con il lamento: Lautaro, il bestemmiatore, doveva essere espulso; Mikytayrian doveva essere ammonito e, quindi, squalificato per la partita con il Napoli e bla, bla, bla.

Azzurra, mia nipote, che mi è accanto, vedendomi giù, mi rincuora: - Zio, suvvia,i niente è perduto. Vedrai che sabato ti sorprenderanno e faranno un partitone contro l'Inter, ritornando in vetta alla classifica. Credimi, sarà così!-

Bene, voglio crederti e voglio credere che il mondo non è detto che vada sempre così!