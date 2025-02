Como-Napoli: il tabellino

Cronaca 23 Febbraio 2025 Fonte: Mediaset



I dati della gara valevole per la ventiseiesima giornata di campionato





Cronaca23 Febbraio 2025MediasetI dati della gara valevole per la ventiseiesima giornata di campionato COMO-NAPOLI 2-1 (1-1)



Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha (36' st Engelhardt), Perrone, Caqueret (27' st Cutrone); Strefezza (46' st Vojvoda), Nico Paz (46' st Douvikas), Diao (36' st Fadera). A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Moreno, Ikoné, Braunoder. All.: Fabregas.



Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (34' st Ngonge), Billing (17' st Anguissa), Lobotka (39' st Okafor), McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku (17' st Simeone). A disp.: Contini, Scuffet, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa. All.: Conte.



Arbitro: Manganiello



Marcatori: 7' aut. Rrahmani (C), 17' Raspadori (N), 32' st Diao (C)



Ammoniti: Nico Paz (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N)



Note: al 14' st Fabregas (C) per proteste.