Cronaca 23 Febbraio 2025 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allineatore dopo la sconfitta di Como





Meret 5,5 - Posizionamento sull'autorete di Rrahmani un po' così, ma chi se l'aspettava? Sul destro di Diao fa ciò che può, se lo ritrova davanti e alle spalle dei suoi difensori.



Di Lorenzo 5,5 - Cerca l'anticipo di testa su corner, è un approdo sicuro per il pallone in fase di costruzione. Non affonda perchè c'è Politano, fa buona guardia su Diao facendogli sentire anche i tacchetti. Soffre più nel secondo tempo, con tanto di tunnel subito ed ammonizione.



Rrahmani 5 - L'autorete è goffa, tutto qui: è di un livello superiore alla giocata di Udine nel 2021, al debutto. Poi si riprende, temporeggia giustamente su Diao e non cade nelle trappole di Nico Paz o Da Cunha. Supera la doppia cifra di azioni difensive, tra rinvii, tiri respinti, intercetti, tackle. Però Diao gli taglia dietro e segna. Nel finale cerca il destro preciso, è l'unico che il Como lascia libero.



Buongiorno 5,5 - Prova a rompere il pressing del Como correndo in avanti dal centrosinistra, o cercando il lancio lungo. Sul gol di Diao chiude in ritardo, o comunque la legge un pizzico dopo.



Politano 5,5 - Tutta la fascia, pronto per recuperare anche i lanci dal lato di Spinazzola, come al 27' e al 36': non approfitta al 42' della scivolata avversaria ma arriva in area di rigore. Si fa vedere sull'accelerazione di Lobotka al 75', ma controlla male e preferisce servire Anguissa. (Dal 78' Ngonge SV)



Billing 6 - Dal nulla, un centrocampista all'improvviso. Fisicamente enorme, non giocava da un mese e mezzo, ma si fa notare anche su punizione. Cinque azioni difensive, una buona presenza: almeno adesso si sa che giocatore è. (Dal 62' Anguissa 5 - Da Cunha lo punta perchè è diffidato e non deve saltare l'Inter: se non può contrastare, ha poco senso. Destro debolissimo al 75')



Lobotka 5,5 - Perrone prova a distrarlo, lui va a rompere le scatole a Da Cunha contrastando il pallone del pareggio. Affonda per vie centrali al 75', ma Politano e Anguissa non concretizzano il suo break. Da un suo controllo arriva il 2-1 del Como, Nico Paz è da solo nella sua zona. (Dall'84' Okafor SV)



McTominay 5,5 - Pressa più dei palloni toccati, alla mezz'ora sono sette in tutto. Billing lo sgrava di compiti prettamente difensivi, spesso lo si vede nella zona di Raspadori. Ci mette la testa sul sinistro di Strefezza al 55', pallone non pulito al 71'. Butez gli nega il gol con la parata della giornata.



Spinazzola 5,5 - Recuperato per ridare un mancino vero sulla fascia, infatti cerca il fondo per crossare oppure l'appoggio a Raspadori nelle vicinanze.



Lukaku 5 - Conte lo vorrebbe più isolato e destinatario di palloni lunghi, in uno contro uno a campo aperto quando il Como pressa: sette palloni toccati in 53 minuti. (Dal 62' Simeone 5,5 - Serve maggiore rapidità ed agilità: fa meglio di chi gli lascia posto, ma mica fa le onde)



Raspadori 6 - Rimette subito in piedi la partita approfittando del regalo di Kempf e segnando il secondo gol in due partite dal 1'. Galleggia sempre tra le linee, e infatti manda Simeone in porta. Incomprensione con Lobotka e arriva il 2-1.



Conte 5,5 - Lancia Billing perchè non può permettersi di perdere Anguissa con l'Inter, l'autogol di Rrahmani è uno schiaffo che aumenta l'attenzione. E infatti arriva subito il pareggio, con tanto di pressing che anche al 21' rischia di portare all'1-2. Qualche errore di troppo in fase di disimpegno, ma il Como offensivamente viene messo in difficoltà e costruisce poco (0.08 xG al 45', 0.56 a fine partita contro l'1.09 del Napoli) proprio perchè il pressing nella metà campo avversaria è efficace. In avvio di ripresa i suoi lasciano troppo spazio sulla trequarti al Como che arriva al tiro con facilità, tenta di velocizzare il reparto offensivo ma in venti minuti non si arriva mai da Butez: ci sono state due occasioni in tutto. I cambi non hanno impatto, pensare a come sarebbe andata con Neres non ha senso. Il Napoli non vince da un mese, comunque. E sabato mentalmente può contare tantissimo: non tutto, ma tantissimo sì.