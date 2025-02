Il Napoli cade al Sinigaglia

Con questo KO gli azzurri cedono la vetta della classifica all'Inter che ieri si era portata a 57 punti, a +1 sulla formazione di Conte





Sconfitta inaspettata della capolista Napoli a Como per 2-1, grazie al terzo gol consecutivo di Diao che regala il gol vittoria alla formazione di Fabregas, dopo l'autogol iniziale di Rrahmani e il pari momentaneo di Raspadori. Con questo ko il Napoli cede la vetta della classifica all'Inter che grazie al successo di ieri si era portata a 57 punti, a +1 sulla formazione di Conte che perde l'occasione per il contro sorpasso, proprio prima dello scontro diretto contro i nerazzurri in programma il 1 marzo al Maradona.