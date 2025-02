Conte: "Una gara difficile a Como"

Interviste 22 Febbraio 2025 Fonte: Mediaset



"L'anno prossimo allenerò il Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se c'è la possibilità, poi vediamo"





Interviste22 Febbraio 2025Mediaset"L'anno prossimo allenerò il Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se c'è la possibilità, poi vediamo" Antonio Conte presenta la sfida di domani contro il Como elogiando i lagunari: "Hanno in atto un progetto molto interessante con una proprietà forte e un bravo allenatore". Poi il punto sugli infortunati: "Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi in gruppo da due giorni quindi sono arruolabili. Farò delle scelte, se c'è da prendere qualche rischio lo prenderemo". Mentre sul suo futuro risulta sibillino: "L'anno prossimo allenerò il Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se c'è la possibilità, poi vediamo. Alleno sempre squadre che devono ripartire, che non stanno bene. La mia storia è questa. Mi piacerebbe in futuro sedermi anche in pole position, sarebbe carino una volta partire con una squadra che ha vinto con delle basi solide".



Cosa ne pensa delle parole di Ausilio (rilasciate in esclusiva a Sportmediaset, ndr) sullo scudetto al Napoli e la Champions all'Inter?

"Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non tocchino il Napoli. Questa mi sembra una cosa da non commentare, superflua".

Il punto sugli infortunati

"Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi in gruppo da due giorni quindi sono arruolabili. Se saranno abili vedremo. Faremo delle scelte, se c'è da prendersi qualche rischio lo prenderemo dato che non ci sono soluzioni differenti".

Como progetto "molto interessante"

"Il Como ha un progetto molto interessante, una proprietà forte, stanno investendo tanto, dalle infrastrutture, al centro sportivo e allo stadio, ma anche sui calciatori. Ho visto nell'ultimo mercato l'offerta che hanno fatto per Theo, almeno quello che si sente, in più hanno preso ragazzi molto interessanti, Paz, Diao, ma anche Fadera, Perrone, stanno facendo bene e se vinci in casa della Fiorentina in quel modo significa che ci sono dei valori, un allenatore bravo, giovane, e bisognerà fare attenzione".

C'è il rischio di pensare già allo scontro diretto con l'Inter?

"Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, una gara difficile a Como, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".

Troppi gol presi nelle ultime partite?

"La via è fare un gol più degli altri e subirne uno in meno. Lavoriamo sempre sull'equilibrio per essere costanti nei risultati. Ci sta fare clean sheet per diverse partite e poi prendere gol in continuazione".

Fabregas sostiene che lei è perfetto per le squadre che devono ripartire, è d'accordo?

"La mia storia è questa, prendere squadre che non stanno bene. Mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, sarebbe carino una volta partire con una squadra che ha vinto con delle basi solide. Poi ognuno ha la propria storia e deve tirare fuori il meglio dai proprio giocatori. Ci viene dato un patrimonio, se a fine anno è più corposo abbiamo valorizzato ciò che ci è stato dato".

Come dare automatismi alla squadra con il nuovo modulo?

"Per tutte le situazioni è normale che richiedano tempo per trovare gli automatismi. Noi cerchiamo di trovare il sistema di gioco più adatto per il momento che attraversi, dovuto a infortuni e recuperi. Non dobbiamo snaturare le caratteristiche dei giocatori ma sfruttare i calciatori che sono più in forma. Poi tutti noi vorremmo le cose a posto senza problematiche, ma saremmo tutti troppo bravi. Noi dobbiamo trovare le soluzioni giuste. Questa è la ricetta migliore che un allenatore deve adottare in tutte le situazioni, senza andare a cercare la propria idea".

Italiane in Champions e futuro

"Sulle italiane in Champions non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia che parlino sia sui risultati. Non mi piacerebbe se lo facessero nei miei confronti. L'anno prossimo allenerò il Napoli? Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se lo si può fare. Poi vediamo".



