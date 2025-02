HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Inter si giocherą sabato 1 marzo alle 18

Cronaca 21 Febbraio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Il big match tra gli uomini di Conte e Simone Inzaghi sara trasmesso in esclusiva su DAZN





Cronaca21 Febbraio 2025Corriere dello SportIl big match tra gli uomini di Conte e Simone Inzaghi sara trasmesso in esclusiva su DAZN Napoli-Inter verrą disputata sabato primo marzo con calcio d'inizio alle 18. Ufficiale la data della sfida scudetto al Maradona. La Lega Serie A ha comunicato il programma di anticipi e posticipi dalla ventisettesima alla ventinovesima giornata. Di seguito l'elenco completo e le informazioni su dove vedere tutti i match in diretta tv: il big match tra gli uomini di Conte e Simone Inzaghi sara trasmesso in esclusiva su DAZN.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits