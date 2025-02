Di Lorenzo: "Fa piacere stare in alto, ce lo godiamo"

Interviste21 Febbraio 2025Corriere dello Sport"Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontare partita dopo partita al massimo" Attenzione alla trappola Como, guai a sottovalutare una partita così. Il Napoli lo sa, Giovanni Di Lorenzo lo sa. Il capitano del Napoli racconta il momento della squadra in un'intervista a Dazn. Si parla di campo, di ambiente, di Conte e di un nuovo sogno scudetto. Ma anche della passione che in città si respira: “Penso che la passione qui a Napoli ci sia sempre stata. Anche l'anno scorso, in un anno difficile, ci hanno sempre sostenuto. Quest'anno che il Campionato sta andando molto meglio questa passione c'è ancora ed è sempre più forte. Non mancherà mai a Napoli. Sta a noi cavalcare questo entusiasmo che si respira in città e allo stadio e cercare di trarre vantaggio da questa spinta”.



Di Lorenzo e il nuovo sogno scudetto del Napoli

“Sicuramente fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. È un primo posto dopo tante partite giocate e non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontare partita dopo partita al massimo e dando tutto quello che abbiamo, il 120% in ogni gara. Le vittorie non arrivano mai per caso. Sicuramente ci sono degli incastri che poi devono andare nel verso giusto durante una stagione. Quella di due anni fa è stata una vittoria bella e importante per tutti. Quest'anno stiamo facendo qualcosa di straordinario, di bello, se pensiamo a dove eravamo l'anno scorso e anche ad alcune partite giocate quest'anno”.



Conte il valore aggiunto del Napoli: le parole di Di Lorenzo

“Il rapporto con il mister è ottimo. (…) È entrato subito con la sua determinazione e la voglia di riportare il Napoli a competere per obiettivi importanti, soprattutto dopo lo scorso anno. Ci ha trasmetto tutta la voglia e noi lo stiamo seguendo dal primo giorno di ritiro perché io sono convinto, e tutti siamo convinti, che seguendolo riusciremo a crescere sia come squadra che come singoli. Siamo tutti ben uniti in quello che deve essere il nostro percorso”.



I nuovi volti del Napoli: da McTominay a Gilmour

“McTominay ha avuto un impatto importante. Sapevamo che era forte, per stare nello United devi avere per forza grandi qualità, ma la cosa che mi ha impressionato è l'impatto che ha avuto con la realtà di Napoli, ma parlo di tutti i nuovi arrivati, anche di ragazzi che giocano meno come Gilmour. (...) Scott è quello che risalta di più, ma ci sono tanti giocatori appena arrivati che stanno dando un contributo importante alla squadra. Siamo contenti dei loro arrivi e sappiamo che sono dalla nostra parte. Il mio riscatto? Sicuramente in questa stagione sono tornato ai miei livelli, ma ci è tornata tutta la squadra. Quando la squadra va male anche i singoli non riescono a esprimersi nel migliore dei modi. Da quest'anno, fin dal primo giorno, tutti ci siamo messi in testa di riscattarci. Siamo ripartiti con la voglia di rivalsa e la stiamo portando avanti anche in questi mesi”.



L'obiettivo del Napoli: lo spiega Di Lorenzo

“Sicuramente il fatto di giocare una partita a settimana ti dà l'opportunità di poterla preparare in più tempo, però il fatto di non giocare in Europa ti toglie qualcosa. Sicuramente non giocare in competizioni europee manca sia a me, sia ai miei compagni e a una società come il Napoli. Quindi l'obiettivo è quello di ritornare al più presto a giocare questo tipo di competizioni”.